Jenni Rivera ¿está viva?: un nuevo video aviva los rumores

“La diva de la banda”, como se conoció a Jenni Rivera, fue declarada fallecida un 9 de diciembre de 2012. Desde entonces no han sido pocas las teorías que afirman que la famosa sobrevivió a aquel fatídico accidente que sufrió en el Jet 25 que la transportaría de Monterrey, Nuevo León; a Toluca.

Desde la posibilidad de ser una testigo protegido por el FBI hasta un acuerdo para fingir su muerte y así alejarse de la fama y de su polémica familia, son algunas de las hipótesis que ha surgido alrededor de la famosa. Un reciente video viralizado en las redes sociales se suma a los rumores que niegan la muerte de la cantante.

En el material divulgado demostraría que Rivera sigue en contacto con su hermano Lupillo y su hija mayor Chiquis, con quien tuvo varios momentos polémicos en el pasado. “@influencer2.4″ es unos de los que replicado el video en TikTok donde aparence Lupillo sonriendo y compartiendo con una mujer con un voz muy similar a Jenni, que apenas se percibe en el reflejo de un celular dispuesto en la mesa, donde además se observan algunos tragos.

Jenni Rivera sigue viva? En esta video aseguran está con Lupillo y su hija Chiquis pic.twitter.com/b9jOzOfDB0 — Lo + viral (@VideosVirales69) April 6, 2022

¿Sigue viva? Es la gran pregunta que continúa inquietando a los seguidores de la cantante, a más de 10 años de su muerte. No se trata del primer video que especula sobre la existencia de Jenni Rivera, también algunos mensajes en las redes sociales de la fallecida cantante que han causado mucha expectativa entre el público.

“Engañémoslo”, fue la frase junto a foto que dejó ver el medio rostro de la diva de la banda, entre otras imágenes anunciando un regreso en 2022. De inmediato se sumaron los comentarios, algunos recordando a la cantante y otros atentos a un posible regreso musical. “Jenni, revive por favor” y “Ya digan la verdad, de verdad tengo esperanzas de que mi diva esté viva”, fueron algunos de los mensajes.

Desde la muerte de la cantante, han sido muchas las polémicas que ha rodeado a la familia Rivera. La más reciente enfrentó a hijos de la cantante con sus tíos Rosie y Juan Rivera con el supuesto mal manejo de las empresas enni Rivera Enterprises, LLC y Jenni Rivera Fashion LLC, lo que causó la intervención de Lupillo Rivera en defensa de sus sobrinos.

El cantante de regional recordó en una reciente entrevista con Yordi Rosado, el momento el que conoció sobre el fallecimiento de su hermana y su reacción. “Me llamó el gobierno mexicano, me dijo que hablara con alguien que conociera bien a Jenni. Le marqué a mi papá que iba manejando para Phoenix y le dije: ‘Hay un problema, necesita regresarse a la casa, no encuentran el avión de Jenni...A mí no me tocó de otra más que ser frío, yo no podía llorar, no podía desahogarme, me tocó ser frío”, dijo entre lágrimas.