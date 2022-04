Latin Lover confirmó el regreso de “Las estrellas bailan en hoy”

El actor y bailarín Latin Lover inició 2022 con varios proyectos, entre estos una obra de teatro llamada “Amor de tres “ y la nueva temporada del reality show “Las estrellas bailan en Hoy”. El famoso emocionó a los fanáticos con el anuncio realizado en el magazine Hoy donde compartió con otros compañeros del programa de baile, entre estos Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

“Tercera temporada y recargada, viene mucha calidad de baile, muchas cualidades artísticas, sobre todo 2 ó 3″, dijo el famoso entre risas tratando de mantener en suspenso los nombres de los posibles participantes. “No puedo decir nada... pero los jueces venimos más rudos,” dijo. Tampoco aclaró si Lola Cortés repetirá en el jurado ya que se encuentra en negociaciones, aunque, insistió en que la bailarina dio por hecho su participación.

Las estrellas bailan en Hoy Instagram @programahoy

La primera temporada del programa de baile se convirtió en un éxito en la pantalla. Además de Lover, Andrea Legarreta y Lolita Cortés evaluaron a las celebridades participantes entre quienes se destacaron Pablo Montero, Andrea Escalona, Michelle Vieth y Silverio, Marisol González, Moisés Muñoz y Raúl Sandova. El máximo premio quedó en manos de la pareja favorita: Mariana Echeverría y Lambda García.

En una segunda edición, igual de exitosa, estuvieron Mariazel y Yurem Rojas, Ivonne Montero y Agustín Arana, Arantza Ruiz y Luis “Potro” Caballero, Fernanda López y Rafael Basaldúa, Sugey Abrego y Silverio Rocchi, Vanessa Arias y Eduardo Rodríguez, Pía Sanz y Moisés Peñaloza. Finalmente resultaron ganadores Romina Marcos y Josh Gutiérrez.

Sobre la obra “Amor de tres” y las polémicas que ha protagonizado Aleida Núñez, volvió a desestimar los rumores ya que la actriz abandonó el proyecto. “Ya no ha pleitos porque Aleida no está, desde la semana pasada, no sé que pasó ahí pero le mando un beso donde quiera que esté...es una obra musical estilo cabaret, está muy padre, mucha música en vivo, mucho baile”.

“A mi toca hacer el personaje de Pedro Navajas, y es un cuate así como muy enamorado, pero todo tiene un por qué: las quiere enamorar para ponerlas a chambear. también nos ponemos a bailar algunas coreografías”, detalló el famoso quien se inició en la lucha libre.