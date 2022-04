VF7 presenta “Baila Bien” junto a Nio García, una mezcla de bachata con reguetón

No cabe duda que para ser un artista no importa la edad que tengas sino el talento y VF7 es la prueba de ello. “Baila Bien” es el último sencillo de la cantante de apenas 15 años que está lista para conquistar al mundo del Reguetón. Y es que a su corta edad, VF7 ya ha colaborado con artistas como Rauw Alejandro con la canción “Extrañándote” y con Lunay con el sencillo “Código Secreto”. En esta ocasión “Baila Bien” es una canción en la cual VF7 colaboró con Nio García. En una reciente visita que VF7 hizo a la redacción de Publimetro, la artista dijo, “Este es un tema con Nio que está rompiendo ahora mismo, es una Bachata mezclada con Reguetón y es un tema de los más duros del álbum”.

“La experiencia de escribir esta canción fue bien diferente porque es una canción que tiene dos géneros y la pasé súper bien escribiéndola y haciendo el ritmo porque yo tocaba el güiro y fue muy divertido”, mencionó VF7. Asimismo, la artista platicó que “desde hace tiempo tenía pensado hacer una canción que mezclara la Bachata con el Reguetón y cuando acabó la letra se la envió a Nio y él aceptó de inmediato”. “Si tú te sientes mal, este tema siempre te va a hacer sentir bien”, afirmó VF7 de “Baila Bien”.

La joven artista quisiera colaborar en un futuro con Bad Bunny

Como dato, “Baila Bien” es parte del segundo disco de VF7 llamado “15”, material que está titulado así porque recientemente la cantante cumplió 15 años. En el video de la canción parece VF7 con un estilo gótico y sale cantando junto con Nio García en diferentes escenarios y están rodeados de gente. Acerca de esto la cantante mencionó, “En cuanto a la diferencia de edad con la gente del video no la siento porque me siento igual. No me siento ni más pequeña ni más grande, me siento igual”.

VF7. / Foto: Alejandra Mejía.

Relacionado con su disco “15”, VF7 platicó, “Mi álbum representa versatilidad y evolución, representa muchas cosas ya que ese disco es uno de los más duros. Es mi segundo álbum y se nota la evolución de mi disco Núcleo a 15”. Acerca de los artistas con lo que le gustaría colaborar VF7 dijo, “Me gustaría colaborar con Rosalía, Bad Bunny, Rihanna y Lana Del Rey”.

VF7. / Foto: Alejandra Mejía.

En la misma línea, VF7 contó, “Decidí ser cantante a los 12 años. Un día bien random yo dije quiero ser artista y se lo dije a mi mamá y ese día escribí mi primera canción”. “Estamos demostrando que nosotros también podemos”, dijo VF7 de las nuevas generaciones de artistas jóvenes como ella. Además, VF7 contó que próximamente se presentará en el “Baja Fest”, evento que se celebra en la playa de Rosarito, ubicada en la península de Baja California. “Voy a estrenar mi nuevo show con las nuevas canciones de mi álbum 15 en Rosarito”, señaló la artista.