Adamari López se somete a increíble tratamiento estético, ¿de qué trata?

Han transcurrido 16 años desde que la presentadora Adamari López se sometió a una mastectomía radical, tras su preocupante diagnóstico de cáncer de seno. Su experiencia por la terrible enfermedad la convertió en una vocera no solo para detección temprana si no también para inspirar y motivar a quienes atraviesan por esa situación.

En sus redes sociales, precisamente compartió el proceso de tratamiento estético al cual se sometió con la finalidad de mejorar la apariencia de sus senos. Se trata del tatuaje de pezones, lo cual, según detalló, esperó poder realizar desde hace muchos años.

“Volví a tener esa seguridad y feminidad que tanto nos representa como mujer. Quise compartir este video para algunas mujeres que están pasando por esto y les sirva de motivación”, expresó la animadora en su canal de Youtube. Además recordó con la mastectomía que se practicó, no solo se quitó los senos, si no que además perdió los pezones.

La profesional a cargo del tratamiento estético fue Raquel Díaz Casado, quien además detalló el procedimiento. “Vamos a cerrar ese ciclo el día de hoy, vamos a hacer algo hiperrealista, maravillo y magnífico”. Adamari insistió en los motivos para compartir el momento con los admiradores quienes la han acompañado en sus diversas etapas.

Si eres una mujer que ha pasado cáncer, que has sufrido esta enfermedad, y quieres saber que puedes seguir adelante, que puedes volver a tener esa coquetería, esa sensualidad, esa autoestima alta, y que eso que voy a hacer es algo que te puedes hacer si así lo deseas, así que puedes volver a vivir de la manera tan bonita y normal que tenías antes de haberte enfermado”.

López, de 50 años, fue diagnosticada con cáncer de seno en 2004. “Yo sentí que me picaba uno de mis senos, me empecé a rascar no con las uñas si no con la yema de los dedos, y fue como sentí que tenía una bolita que nunca antes me había tocado en el pecho. Fue duro, no era la noticia que me esperaba, yo entendía que tenía 33 años, que estaba joven, que no era una enfermedad que me iba a afectar”, recordó la famosa en una pasada entrevista en Telemundo.

La animadora y actriz se mantiene enfocada en su bienestar físico y emocional. No solo impresionó a los seguidores con una transformación radical que le hizo perder más de 12 kilos y mejorar su apariencia, si no que además retomó las riendas de su vida con la determinante decisión de separarse de su entonces pareja y padre de su hija, el coreógrafo Toni Costa, con quien mantiene una relación cordial.