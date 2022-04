Así se iniciaron las grabaciones de “Vencer la ausencia”

Con aplausos y algarabía, se dio el “chaquetazo” oficial que marca el inicio de las grabaciones de la cuarta entrega de la exitosa saga “Vencer”, producida por Rosy Ocampo. Fue un evento emotivo donde muchos famosos se reencontraron en el melodrama que espera repetir el éxito de sus ediciones anteriores.

“Como productores buscamos en primer lugar el entretenimiento, que sea un proyecto divertido y que junte a la familia, obviamente que tenga mucho ránting, pero también nuestro objetivo es concientizar. Hay varios temas que hemos venido tratando en la saga Vencer y esta no es la excepción”, dijo Ocampo escoltada por el elenco completo.

Más adelante, detalló que “Vencer la ausencia” tratará un tema global, sobre todo a partir de la pandemia. “Nuestra novela no trata del covid, pero a partir de este hubo muchas pérdidas, creo que aquí no hay nadie que no haya perdido algo, desde algo físico, económico hasta la más fuerte, que es la pérdida humana”, expresó la productora según publicación en el canal de Youtube de Edén Dorantes.

En las redes sociales oficiales, se adelantaron más detalles de la telenovela. “Vencer la ausencia presenta la historia de cuatro mujeres de distinto origen, unidas por una entrañable amistad. Sin embargo, su hermandad se resquebrajará cuando, sorpresivamente, un accidente haga que todas ellas pierdan a un ser amado. Tras descubrir las causas de ese percance, compartirán un doloroso misterio. Ellas deberán asumir el desafío de “Vencerla Ausencia” y resolver el duelo para reconstruir sus vidas”, citó en Instagram.

Mayrín Villanueva y Daviz Zepeda protagonizarán la telenovela con los personajes “Esther” y “Jerónimo”. Compartirán créditos con Danilo Carrera quien dará vida a “Ángel”; Alexis Ayala, quien será “Braulio”; y Mariana Garza, quien interpretará a Margarita. Se incluyen además Nailea Norvind, Ariadne Díaz y Laura Carmine.

Villanueva, quien recientemente dio vida a “Alicia” en la telenovela “Si nos dejan”, sorprendió con un cambio de look, ahora con flequillo y cabellera castaño claro. “Estos personajes se agradecen por todo lo que puedes logra, lo que puedes llegar como actriz”, dijo la famosa quien halagó a su coprotagonista con quien ya había compartido en la telenovela “Mentir para vivir”.

“Es un gran compañero, lo quiero mucho... me siento muy a gusto y justo pensaba en lo rico que en sentirse en familia, tan confiada, protegida”, dijo además citando a Alejandra Barros y Alexis Ayala, con quien coprotagonizó “Si nos dejan”.

