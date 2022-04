¿Por qué Kim Kardashian no asistió a la boda de Kourtney?

La imagen de Kourtney Kardashian y su pareja, Travis Barker, caminando por el altar, se viralizó rápidamente en las redes sociales. La socialité apareció caminando por el pasillo de la única capilla abierta a las 2:00 am. en Las Vegas, tomada de la mano de su prometido, a quien le dio el sí, en una ceremonia no oficial que no tomó por sorpresa a sus hermanas, especialmente a Kim Kardashian.

La empresaria y fundadora de la marca Skims, relató en el programa de Jimmy Kimmel Live! cómo se enteró de la noticia y la razón por la que no estuvo presente en este momento tan importante. “Estaba durmiendo. Lo puso en el chat familiar como ´Oh hola chicos, por cierto, me casé anoche´. Me desperté con un millón de mensajes de texto”, dijo la famosa.

La matriarca de la familia, Kris Jenner, por su parte, no lució sorprendida y admitió que ya conocía de la decisión de Kourtney. “Ya lo sabía, y Khloé también. Estaba en el Facetime”, detallaron las estrellas de reality The Keeping with the Kardashian que estrenará nueva temporada este 2022 a través de la popular plataforma Hulu.

Kourtney sorprendió a los fanáticos con el músico Travis Barker, con quien se comprometió a finales de 2021. Ambos demuestran su amor en cada desfile en alfombra roja y han dejado en claro sus intenciones de ampliar la familia con un nuevo integrante.

Fue precisamente tras asistir a la gala 64 de los Premios Grammy de este 3 de abril, que los dos tórtolos terminaro el festejo en una conocida capilla en Las Vegas, donde no pudo faltar el imitador de Elvis Presley, que suele oficializar estos casamientos expréss. Sin embargo, la pareja no solicitó la licencia ante la oficina matrimonios del condado de Clark, por lo que muchos han comenzado a dudar de la legalidad de esta unión.

Según el propietario de la capilla, Marty Frierson, el imitador de Elvis se consiguió a través de Internet. Dijo que además sirvió de testigo cuando el grupo llegó de la fiesta de los Grammy con su propio fotógrafo y seguridad, citó Fox5Vegas. “Vinieron y se casaron y pagaron por ello”, dijo sobre la ceremonia que habría tenido un costo de 600 dólares y una duración de al menos 30 minutos.

Travis y Kourtney se comprometieron en octubre de 2021 en una ceremonia romántica frente al mar en Montecito, California, uno de sus lugares favoritos. Con atuendos en negro y cuero, rodeados de velas blancas y rosas rojas, la pareja se puso de rodillas para abrazarse y entre lágrimas darse el sí.