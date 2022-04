Alfredo Adame: cuánto ganaría por la polémica pelea con Carlos Trejo

Luego de protagonizar una vergonzosa riña con Manuel Montalvo, representante legal de Carlos Trejo, Alfredo Adame ha sido señalado con críticas y hasta memes en las redes sociales. El altercado, donde el actor terminó vencido y en el piso, se viralizó al poco tiempo y generó reacciones de su archienemigo, Trejo, quien envió un mensaje.

“Vengo a cumplir la palabra que les deje, vengo acompañado de mi abogado, el golpeador, y el empresario. Ahí está un contrato y está un cheque de 75.000 pesos para que se formalice y pueda sentarse a hablar con el empresario y puedan llegar a un acuerdo, a un porcentaje, y que todo salga legalmente como debe ser”, expresó Trejo en el magazine de Televisa.

Los motivos de la pelea entre Adame y el abogado Montalvo no están claros. Según señaló Univisión, el actor convocó a una conferencia de prensa para comentar sus nuevos proyectos, cuando el abogado interrumpió con varios reclamos por supuestamente no haber acudido a una pelea acordada con Trejo.

Adame no lo pensó dos veces para lanzarse sobre su oponente con la intención de propinarle varios golpes, pero en su lugar resbaló y, ya en el piso, comenzó a dar patadas al estilo bicicleta, que de acuerdo con el actor, sería una técnica aprenda en las artes marciales mixtas. Finalmente los dos peleados fueron separados hasta calmarse.

“Una empresa iba a armar la pelea, se metieron y dijeron que Trejo y él la armaban, me estuvieron ´dorando la píldora´durante seis meses, vendieron boletos aunque no tenían el permiso del Foro 360, tampoco de la Comisión de Boxeo y Lucha de la Ciudad de México, no tenían absolutamente nada, este tipo es un farsante, es un tracalero”, dijo con molesta el actor.

Carlo Trejo, por su parte, mostró su determinación a llevar a cabo la que sería la pelea del siglo. “Yo quiero que esto se realice lo más pronto posible, hablaba con el empresario quien me decía que esto se puede hacer este mes de mayo...”, expresó. Su abogado, al mismo tiempo, habló de la riña que protagonizó ante los medios.

“Lo que pasó fue una cosa muy penosa, en verdad yo no iba a eso. A mi me invitaron los organizadores del evento, me enviaron la hora, incluso cuando llegué me presenté y me dijeron que se iba a hablar de la pelea, pensé que iban a a dar algún anuncio sobre Carlos (Trejo) quien no puede ir porque tiene órdenes de restricción. Yo nunca lo increspé, porque de hecho, nunca hablé cuando Adolfo Adame estaba hablando”.

El incidente ante la prensa ha sido la segunda polémica protagoniza por el actor, luego de enfrentarse a una pareja en plena vía pública ya que según dijo, quisieron asaltarlo. El famoso quedó con la camisa rota y no tardó en caer al piso.