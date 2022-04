Cynthia Rodríguez: así fue su escapada romántica con Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera forman una de las parejas más queridas de la farándula. Los famosos viven su amor alejados de la prensa y los escándalos, al mismo tiempo que evitar compartir su intimidad o ser fotografiados juntos.

Para sorpresa de los admiradores, la presentadora se mostró más abierta sobre su vida sentimental y quiso compartir un momento romántico e inesperado para ambos en una paradisiaca locación. Fue en el programa “Venga la alegría”, en la sección Los expedientes secretos mortales, que dio detalles de su escapada a la playa.

“¿Es verdad que mandaste a cerrar una playa para hacer el delicioso?, consultó El Capi Pérez. Cynthia rompió en carcajadas y exclamó: “Ojalá. Es mentira, la playa no se mandó a cerrar, la playa estaba sola, que es diferente. Era una tarde maravillosa, bonita, romántica, cervecitas, relajados y de repente volteó para todos lados y de dije ´Ah caray, no hay nadie, y entonces me dijo ´¿Quieres pasear por la playa? y entonces caminando había unas rocas, bonitas, solitarias, no se podía desaprovechar el momento”, exclamó.

En el programa también fue consultada sobre la convivencia con Rivera, incluso en tiempos de pandemia, cuando ambos adoptaron la constumbre de rezar a diario con la petición de verle fin a la pandemia preocupante. “Estoy sudando, no sé de dónde sacaste tanta información. Sí rezamos y pedimos por la salud de nuestra familia, de nosotros, en general, prometimos rezar el rosario durante un año seguido antes de dormir, y lo cumplimos”.

En el segmento Los expedientes secretos mortales, la exalumna de La Academia contó sobre su visita a Los Pinos, como parte de la delegación estudiantil para las olimpiadas academias, ocasión donde conoció al entonces presidente de México, Ernesto Zedillo. “Me dijo ´hola qué tal´, mucho gusto”, recordó entre risas con el comediante El Capi Pérez.

La pareja se conoció en el reality de canto “La Academia” y desde entonces iniciaron su amistad. Años más tarde, se reencontraron para una entrevista en el canal del Youtube de Cynthia donde los fanáticos percibieron la química entre ambos, quienes no dejaron de elogiarse y cruzar miradas. Desde entonces han mantenido su romance alejado de los medios pero cada más fortalecido.

¿Cynthia pasó por el quirófano?

En el segmento Los experiencia secretos mortales, Cynthia Rodrígiez también reveló una petición curiosa que recibió para poder quedarse con su recordado personaje en la telenovela Nina. “Se me solicitó que me quitara una parte de mi cuerpo porque sino no tenía lógica que las gemelas tuvieran el mismo lunar, y me tuve que quitar uno que tenía aquí”, dijo señalando su cuello.