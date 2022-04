Mayrín Villanueva: cuál es el personaje en “Vencer la ausencia”

Este 4 de abril sucedió el “claquetazo” que marcó el inicio de las grabaciones de “Vencer la ausencia”, la cuarta entrega de la saga Vencer producida por Rosy Ocampo. Cuatro mujeres protagonizarán la historia que, al igual que sus antecesoras, llevará un mensaje de concientización sobre los temas que más afectan a a la sociedad moderna.

Mayrín Villanueva junto a Ariadne Diaz, Alejandra Barros y Nailea Norvind interpretan a los personajes principales en melodrama, todas sus historias unidas por algo en común: la pérdida. ““Nuestra novela no trata del covid, pero a partir de este hubo muchas pérdidas, creo que aquí no hay nadie que no haya perdido algo, desde algo físico, económico hasta la más fuerte, que es la pérdida humana”, expresó Ocampo, según publicación en el canal de Youtube de Edén Dorantes.

Villanueva, quien recientemente protagonizó “Si nos dejan”, junto a Alexis Ayala y Marcus Ornella, dará vida a “Esther”, un personaje que no dejó de agradecer a la producción. ““Estos personajes se agradecen por todo lo que puedes logra, lo que puedes llegar como actriz”, dijo la famosa quien halagó a su coprotagonista, David Zepeda, con quien ya había compartido en la telenovela “Mentir para vivir”.

El galán Zepeda, participó en una sesión de fotografías para su personaje “Jerónimo” en Vencer la ausencia, momento en el que expresó cómo se siente con este nuevo reto actoral. “Muchos hombres se van a identificar con el personaje porque hay muchas sorpresas en él, lo pierde todo, prácticamente a su familia, pierde deja su trabajo en Estados Unidos con tal de recuperar el amor de su hijos que ni lo conocen, lo mismo con la esposa, ella tiene otra pareja por allá”.

Se trata de su quinta protagonización con la productora Rosy Ocampo, con quien es todo un reto trabajar. “Es importante que no sientas tan cómodo. A través de esa sensación de nervios y de que no estás en tu zona de confort, surgen emociones diferentes, te comprometas más, estés más atento, uno no se puede confiar, este trabajo es de cada minuto en el set y poner toda tu energía”, dijo al magazine Hoy.

En la telenovela también participan Ariadne Diaz, Alejandra Barros y Nailea Norvind. El coprotagónico de esta historia estará a cargo de Danilo Carrera quien participó en la primera edición de Vencer, además de Alexis Ayala quien recientemente interpretó el papel antagónico de “Si nos deja”, junto a Villanueva y Marcus Ornellas.