“Mi matrimonio estuvo lleno de violencia”, Mary Paz Banquells habla de su relación con Alfredo Adame

El pasado 9 de abril, se estrenó un nuevo episodio del programa El Minuto que Cambió mi Destino con Gustavo Adolfo Infante y para esta ocasión, la invitada fue la actriz Mary Paz Banquells, quien compartió detalles de su exmatrimonio junto al polémico Alfredo Adame, y agregó que en sus 25 años de casados su matrimonio fue muy violento y reveló que su exesposo está enfermo y es psicótico. En esos años de matrimonio, la expareja crió a tres hijos (Diego, Sebastián y Alejandro), aunque Adame tuvo otra hija (Vanessa) junto a María Luisa Castillo.

Alfredo Adame y Mary Paz Banquells ¿Cómo se conocieron?

Mary Paz Banquells, reveló que en 1989, mientras grababan la telenovela ‘Balada por un amor’, su hermano le dijo que tratara a Adame, y tras varios meses se hicieron novios y tan solo un año y medio después se casaron, pero únicamente por el civil, porque Alfredo ya se había casado por la iglesia con María Luisa Castillo y la boda fue en casa de su hermana Rocío Banquells, “El fue el amor de mi vida, fue con el hombre que yo quise formar una familia”.

Mary Paz Banquells reveló que su exesposo Alfredo Adame esta enfermo y es psicótico. / Foto: Facebook

Mary Paz Banquells sufrió de violencia en los años de matrimonio

“Alfredo Adame empezó a querer alejarme de mi familia y el decía ‘En mi casa no entran’ pero a el le empezó a molestar que yo y mis hijos fuéramos a ver a mi familia y de ahí surgieron enojos y amenazas, el me cerraba la llave y me dejaba sin dinero, yo dependía económicamente de él, y después llegó el divorcio, fueron 12 años de violencia, donde traté por todos los medios de excusarlo en una forma, yo confiaba plenamente en él”, agregó Mary Paz Banquells en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Alfredo Adame es psicótico, Mary Paz Banquells añadió

Por otro lado, reveló que Alfredo Adame desde chico fue violento “El tiene un problema y yo luché para que fueran al psiquiatra y ahora ese problema ha ido creciendo y a raíz de su relación con Susan Quintana, se desató más el problema, yo creo que es ‘psicótico’ porque el crea historias y se las cree. Una vez estábamos esquiando y le aventó el bastón y le cayó en la cabeza, afortunadamente mi hijo traía casco, su misma enfermedad, el cree que todos lo están atacando”.

Alfredo Adame rechaza a su hijo Sebastián

Por otro lado, el hijo menor de ambos, Sebastián, es homosexual y Alfredo Adame cuando se enteró lo rechazó, “El rechazó a mi hijo por su homosexualidad, pero yo a él lo amo por lo que es, el es mi vida y yo daría todo por él”. Asimismo, Mary Paz Banquells agregó que Adame siempre trató muy mal a su madre y le decía de cosas, además agregó que ella temió por su vida pero nunca por la de sus hijos “Intentó alzarme la mano y le dije que no, se frenó y bajo la mano, lo que el hacía era manejar la violencia psicológica, mi autoestima estaba por los suelos”.