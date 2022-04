El pasado 10 de abril, llegó el domingo de eliminación en el reality de competencia de Exatlón All Star, donde el eliminado de ese programa fue Aristeo del equipo rojo donde después de usar su medalla para obtener una vida adicional, en combate con Javier, la perdió, después se enfrentó a Evelyn, quien tenía dos vidas, donde desafortunadamente perdió el juego, segundos después se le pudo escuchar diciéndole a Pato “Si me esforcé, de verdad, te lo juro, jugué limpio en todos los juegos, nunca hice alianzas con nadie, siempre fui leal”.

ARISTEO acaba de dar su última carrera en las tierras y playas del Exatlón en la temporada más pesada de la historia. 💔😭 ¡Gracias por todo, CAMPEÓN! 🔴🔥 #BatallaDeEliminación 📲 pic.twitter.com/Q5VS5bTHDe — Exatlón México (@ExatlonMx) April 11, 2022

AGUILEÓN se despide de sus compañeros en la semana 🔟, te vamos a extrañar, ARIS. 🔴😭#BatallaDeEliminación 📲 pic.twitter.com/B4qVsrRLPY — Exatlón México (@ExatlonMx) April 11, 2022

Exatlón All Star: Así fue la eliminación de Aristeo

Después de 70 días y en su semana número 10, la aventura de Aristeo “Aguileon” Cazares, llegó a su fin, pero no sin antes irse, el concursante mandó un mensaje “Es difícil no quebrarse, es muy emotivo el momento en que sabes que cerraste el ciclo, y solo quiero darle las gracias a Dios, a mi familia, a mis compañeros, no solamente de ambos colores, sino a los que me están viendo ahora, hoy termina mi aventura aquí, pero me voy siendo leal a mí, a mis principios, a los valores que tengo, siendo real y congruente con lo que yo intento transmitirle a la gente, vengo y soy quien soy”.

Con sabias palabras, ARISTEO le dice adiós a la competencia que algún día lo vio campeón. ¡Hasta siempre, AGUILEÓN! 🦁🦅 #BatallaDeEliminación 📲 pic.twitter.com/TZVuRr6zgw — Exatlón México (@ExatlonMx) April 11, 2022

“solo le quiero decir a la gente que gracias y que sean reales, que procuren irse a dormir tranquilos, poder levantarse y poder ver a la gente a los ojos y saber que están haciendo las cosas bien, mi familia siempre me ha inculcado ‘haz lo correcto’ aunque no te convenga, y así es como yo me despido el día de hoy, esforzándome al máximo, buena cara al mal tiempo pero gracias, solo es gratitud y amor, hagan lo correcto siempre”, finalizó Aristeo, pero no sin antes despedirse de todos sus compañeros.