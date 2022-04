Cristy Nodal vivió un milagro tras ser diagnosticada con cáncer de colon

El pasado fin de semana, Cristy Nodal, madre de Christian Nodal compartió que había vivido un milagro y es que el tumor que le había sido diagnosticado en el colon desapareció, todo comenzó debido a que a principios de 2022, no toleraba la comida, poco después dejó de comer lo que resultó en anemia y cuando fue a practicarse unos estudios previos a la cirugía, el tumor ya no estaba, simplemente se trató de un milagro.

Mamá de Christian Nodal se salva milagrosamente tras ser diagnosticada con un tumor maligno en el colon. / Foto: Getty Images (Manuel Velasquez/Getty Images for LARAS)

“Gracias Dios por esta oportunidad de vida! Sé que están muchas personas orando por mi salud, lo cual agradezco de corazón! tenía un mes sin poder comer, no tenía fuerza y todo iba mal cada vez.

Me han hecho infinidad de estudios, pero ayer recibimos la noticia de que tenía un tumor maligno en el colon y tenían que operarlo de inmediato pero jamás perdí la fe!. Antes de hacerme el último examen miraron que por gracia de Dios al revisar nuevamente mi colon estaba en perfectas condiciones dejando a los doctores atónitos. Un caso entre mil, eso dijeron.

Los milagros existen. Gracias infinitas por cada una de sus oraciones a mi familia y mis padres que no me sueltan de su mano, este video no lo hago con ninguna finalidad, solo dar testimonio de que Dios existe y es infinitamente bondadoso”, escribió Cristy Nodal en su historias de Instagram.

Por otro lado, a las pocas horas, la mamá del cantante tuvo que salir a dar una nueva declaración, debido a que se crearon muchas especulaciones en torno a que ella había mentido con respecto a su enfermedad y reveló que en 2018 luchó por primera vez contra el cáncer y en 2019 comenzó a tener problemas con su estómago y en 2021, se retiró varias hernias y la vesícula pero en febrero de 2022 no toleraba la comida, tan solo un mes después dejó de comer lo que resultó en anemia, donde fue diagnosticada con cáncer de colon y justo antes de operarse, le solicitaron varios estudios y fue ahí cuando se enteró que el tumor había desaparecido y simplemente lo llamó “Un milagro de vida”.