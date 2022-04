Alfredo Adame: por esta razón se come un diente de ajo diario

Alfredo Adame se ha convertido en una de las figuras más polémicas del espectáculo. En las últimas semanas ha protagonizado varios momentos escandalosos, uno de ellos la fuerte pelea que tuvo con el abogado del actor Carlos Trejo, donde finalmente rodó por el piso. Esta vez dio de qué hablar al revelar detalles de su vida sentimental y sexual con la modelo e influencer Magaly Chávez.

“Vine a festejar y a decirle que la amo, que la quiero y que adoro”, dijo el galán de telenovelas con un ramo de rosas en sus manos. Sonriente, dijo que también llevaba el anillo, aunque inmediatamente aclaró que era una broma. Adame quiso apoyar a su pareja en su nuevo reto actoral sobre las tablas y aclaró “que no le hace críticas porque no es recomendable”, citó el portal DelaRosa TV.

“Cuando la fui a ver en la obra Las Farsantes donde hizo debut le dije dos cositas leves nada más: que se cerraba mucho al público, que se abriera más, y que cuando fuera a decir algún texto importante se fuera un poco hacia el proscenio. De todas formas recuerden que Magaly no estudió actuación, y se hizo actriz medio forzado”, expresó el actor quien recomendó a su pareja tomar clases.

Adame compartió algunas intimidades de su vida sentimental, revelando el secreto para lograr la potencia sexual. “Como un diente de ajo todas las mañanas en ayunas. Voy al gimnasio todos los días, incluyo proteínas, todo ese rollo. Sabes que pasa, que con una mujer así la líbido se incrementa. Ya uno está en los 60 y tantos piensa que no pero cuando veo a Magaly la líbido se me pone al 100 %”.

En tono jocoso le respondió al repotero quien ponía en duda su energía. “Aunque la tenga chiquita puedo... Hermano tengo más baterias que tú y todos estos dijo aludiendo a los camarógráfos, momento que causó risas entre los reporteros. También desmintió ser celoso con su pareja, y que por el contrario le gusta pavonearse y presumirla cuando están en público.

El actor, quien protagonizó un polémico divorcio con Mary Paz Banquells tras 25 años de matrimonio, aseguró estar muy feliz y sentirse muy bien con el romance. “Soy un hombre que vive feliz aunque crean que soy un amargado... me levanto con ánimo, Magaly es una floja y se levanta tarde, yo a las 5:30 de la mañana ya estoy levantado, ella me pasa mensaje saludando ´Hola, hola mi amor´, si ya me levanto bien, eso te levanta más”. Adame, sin embargo, descartó mudarse junto a la modelo. “Ahora no, pero no tarda”, dijo sonriente.