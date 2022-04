Eduin Caz y Jhonny Caz de Grupo Firme están de luto y comparten emotivo mensaje de despedida

El pasado lunes 11 de abril, los hermanos Eduin Caz y Jhonny Caz de Grupo Firme compartieron un mensaje por medio de su cuentan de Instagram, que desconcertó a todo sus seguidores, y es que en el estado compartido en sus historias, ambos mandaron un emotivo mensaje de despedida para un ser querido.

Un par de horas antes, Eduin Caz, publicó una primera historia que decía “Ya voy en camino hermano mío”, para al poco tiempo publicar nuevamente pero esta vez con un mensaje de despedida “Es difícil despedir a un ser querido. Pero es más difícil mirar sufrir a los que se quedan en esta lucha de tiempo llamada VIDA. Disfruten la vida que solo tenemos 1.”

Jhonny Caz sufre gran pérdida

Por su parte, su hermano mayor, Jhonny Caz, también se despidió de su gran amigo “Hoy dale ese abrazo, dile que le amas, sacia tu necesidad de recibir su cariño y de darle el tuyo, las cosas cambian en un abrir y cerrar de ojos, hay que aprovechar que en este momento estamos porque mañana no sabemos si estaremos o ellos estarán” y agregó un último párrafo “Vuela alto y descansa, el con nosotros estará bien”.

Grupo Firme anuncia quinto concierto en el Foro Sol

Después de tres conciertos en el Foro Sol con sold out rotundo, y una cuarta fecha apunto de agotarse, la banda liderada por Eduin Caz, anuncia una quinta fecha en dicho recinto para el viernes 6 de mayo y tal parece que de agotarse este concierto, se abriría una sexta fecha. Los boletos ya están a la venta y los puedes adquirir a través de la red de www.ticketmaster.com.mx. Además, este fin de semana y el próximo se presentarán en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley junto a Harry Styles, The Weeknd, Billie Eilish y Swedish House Mafia.