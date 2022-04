José María le canta al desamor con “Se Te Olvidó”, su nuevo sencillo

El cantante José María estrenó su último sencillo titulado: “Se te Olvidó” y para profundizar acerca de la letra de esta canción el cantante dijo en entrevista con Publimetro, “Es un tema muy del corazón y creo yo que es muy honesto y tiene muchos sentimientos”. El artista dijo que esta canción es una oportunidad de decirle al mundo, “Aquí estoy soy cantante y también soy compositor y este es José María”.

José María. José María. / Foto: Cortesía.

Acerca de su tema el cantante platicó, “Estaba en una noche de copas con mi pareja, amigos y una amiga que estaba muy triste nos platicó lo que le sucedió. A grandes rasgos un hombre se casa con ella y a los dos meses que nace su primera hija el hombre decide abandonarlas”. El artista siguió con la historia que inspiró: “Se Te Olvidó” y dijo, “En la reunión incluso estaba mi padre y la mujer se preguntaba a sí misma, ¿Para qué se casó conmigo si me iba a hacer esto? Se le olvidó todo lo que me prometió”.

La confusión y el abandono son dos aspectos que sobresalen en la canción

En la misma línea, José María dijo, “Al día siguiente que me siento al piano después de haber escuchado esta historia comencé con el verso de: Desde que te fuiste estoy mejor sin ti. A partir de eso me empezó a salir la canción como si respirara. La escribí muy rápido y siendo muy honesto son las palabras de esta chica”. José María mencionó que el mensaje que el quiere transmitir a las personas por medio de este sencillo es, “Demostrarle a las personas que uno solo puede y no necesitas a nadie para salir adelante. No necesitas a nadie para respirar y te van a partir el corazón y vas a sentir que te quieres morir y sientes que la vida no vale nada. Pero sí vale y vale la pena seguir luchando porque nunca sabes quién se va enamorar de tu sonrisa”.

José María. José María. / Foto: Cortesía.

Aunado a ello, José María, quien es hijo del cantante José María Napoleón compartió, “Yo soy el encargado de darle voz a ese grito dolorido que muchas vece hemos tenido todos”. Relacionado con su colaboración con Kiko Cibrián, el artista señaló, “Me siento un hombre muy afortunado por haber podido cumplir ese sueño de tocar con él. Y son de esas cosas que dices: Un día voy a grabar con Kiko y la vida me lo cumplió”. Finalmente, José María compartió de su relación con su famoso padre, “Mi papá es un manojo de consejos. Es mi mejor amigo, mi psicólogo, mi gurú y mi maestro y el mejor consejo que me ha dado es que nunca me rinda, que sea humilde y creo que mi padre siempre ha demostrado ser un hombre muy humilde y muy humano. Y más allá de los consejos que me ha dado lo que perdura en mí es el ejemplo que me ha dado”.