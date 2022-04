Ricardo Montaner dedica emotivo video a Índigo

“No es un canción, ni un sueño, Índigo es una realidad”. Emocionado y sonriente se expresó Ricardo Montaner en uno de los primeros videos que comparte desde el nacimiento de la hija de Evaluna y Camilo Echeverry, el pasado sábado 9 de abril.

El acontecimiento, uno de los esperados por la familia del cantautor venezolano, revolucionó las redes sociales donde los fanáticos reacciones con mensajes de alegría. El intérprete de “Bésame” agradeció con un mensaje especial.

“Como se podrán imaginar esta casa, inclusive nuestra respiración de estos días, se llama Índigo...quería darles las gracias por tantos mensajes de cariño que nos han enviado a toda la familia y decirles que Índigo es una hermosa niña que les manda muchos besos y muchos abrazos”, expresó. En tono jocoso dijo que su nieta podría acompañar algún dia a sus padres, abuelos y tíos en sus giras.

Montaner se ha mostrado nostálgico en las redes sociales, donde ha estado compartiendo imágenes familiares, tanto del nacimiento de Evaluna, como de la infancia de la menor del clan. “La hija de Marlene, la mamá de Índigo”, escribió junto a una foto infantil de la cantante.

Tras varios días de rumores, Camilo Echeverry, confirmó la llegada de Índigo, mediante un parto en forma natural y atendido por una partera en casa. El músico compartió algunas imágenes del momento en el que Evaluna daba a luz mientras él la sostenía en sus brazos. No pasó mucho tiempo para que el cantanten tomara su guitarra y dedicara unas notas a su primogénita.

“Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa. Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa, y valiente que ha pisado este planeta. Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa!”. También agradeció los mensajes de la “Tribu” , como suele llamar a su fanaticada.

Evaluna, quien es la única hija de Montaner, confirmó su embarazo a finales de 2021 con un emotivo video musicalizado con el tema dedicado a su primogénito “Índigo”, junto a su esposo Camilo. Los dos cantantes dedicaron el sencillo Índigo a su primogénita, que ha sido considerada un milagro debido a los problemas de fertilidad que presentó la estrella de “Club 57″.

“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, detalló en su programa En la sala. Evaluna se preparó desde entonces para recibir a su bebé, además con un ritual ascentral para celebrar la maternidad.

