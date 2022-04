¿Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se casaron?

En los días recientes han surgido rumores en torno a Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, y esta vez se trata de una posible boda. Cabe mencionar que desde que la pareja comenzó a andar acordaron ser sumamente cuidadosos en cuanto su relación y por ello no suben fotografías juntos. De la misma manera, los enamorados siempre buscan mantener sus asuntos en privado pero debido al interés de sus seguidores a veces comparten ciertos detalles o desmienten rumores.

Esta vez fue Carlos Rivera quien aclaró los rumores acerca de una posible boda entre él y su novia Cynthia Rodríguez. El cantante y actor fue abordado por reporteros de “Ventaneado”, quienes lo cuestionaron de su supuesta boda con Rodríguez y de ello Rivera mencionó, “No, no, todavía no. Estamos muy felices y agradecemos de verdad a Dios todos los días por estar juntos y por habernos encontrado. Pero eso... Igual y ya nos casamos y no se enteraron, ¿quién sabe?”.

La pareja sigue dando de qué hablar

Con tales declaraciones se puede entender que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez no tienen prisa por casarse ni por tener hijos. Y esto se puede entender debido a que ambos artistas tienen una agenda bastante ocupada. Pues en los días recientes Cynthia Rodríguez estuvo de viaje por Europa, ya que la conductora compartió fotos en su cuenta oficial de Instagram en las cuales sale visitando Madrid y París.

Por su parte, Carlos es parte del elenco de la obra de teatro: “José el Soñador” y actualmente se encuentra en una gira teatral. Asimismo, hace unos días Rivera se presentó en la Feria Internacional de Caballo en Texcoco. De esta presentación el artista subió fotos a sus redes sociales y por lo visto el cantante vivió grandes momentos en el palenque de esta famosa feria celebrada cada año.