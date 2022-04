DPR ofrecerá concierto en México con “The Regime World Tour”

¡K-lovers! El colectivo surcoreano Dream Perfect Regime traerá a sus mejores artistas de R&B y hip-hop a la Ciudad de México con THE REGIME WORLD TOUR. La cita para corear las mejores rimas con DPR LIVE, DPR IAN y DPR CREAM es el 14 de octubre en el Auditorio BB. No te pierdas esta oportunidad y adquiere tus boletos en la Preventa Citibanamex este 13 y 14 de abril o en la venta general un día después a través de la red Ticketmaster y en las taquillas del inmueble.

DPR llega a México con “The Regime World Tour”. / Foto: Ocesa

Dream Perfect Regime (DPR) es un colectivo musical multi-género creado en Corea del Sur en 2015. El grupo se dedica a crear, dirigir, producir y editar todo tipo de trabajo visual, además de manejar a artistas con diferentes influencias musicales, con el objetivo de crear un sello distintivo original de Seúl.

DPR LIVE es un talentoso rapero de Seúl, famoso por su rap melódico con tintes de pop eléctrico y tendencias psicodélicas. Su EP debut Coming To You Live (2017), se posicionó en el Top 15 de la lista Billboard World Albums. Para su primer disco de larga duración, Is Anybody Out There? (2020), LIVE alcanzó la quinta posición de los más escuchados en Corea y, un año después, escaló al cuarto lugar con su último EP, Iite Cool.

Con exquisitos tonos entre el R&B, hip-hop y electrónica, DPR IAN se ha posicionado bien en la industria desde sus inicios con la K-pop band C-Clown. Después de su disolución y con la creación del colectivo, IAN se dedica principalmente a la dirección artística y visual de las producciones DPR, además del lanzamiento de su primer LP en 2020: Moodswings in This Order.

DPR CREAM es el segundo artista en debutar con el colectivo. Es el encargado de supervisar la composición y producción de la mayoría de los temas de DPR y también cuenta con éxitos como “Color Drive”, con más de tres millones de reproducciones en streaming.

#OCESAfact: THE REGIME WORLD TOUR llegará a la Ciudad de México, Sao Paulo de Brasil y Santiago de Chile.

DPR LIVE, DPR IAN y DPR CREAM están listos para traer los mejores ritmos al Auditorio BB. No te quedes sin vivir lo mejor del hip-hop surcoreano el próximo 14 de octubre y consigue tus boletos en la Preventa Citibanamex disponible los días 13 y 14 de abril o un día después en la venta general en taquillas del inmueble y a través de www.ticketmaster.com.mx

¡Ahí nos vemos!

Conecta con DPR:

DPR OFFICIAL | DPR LIVE | DPR IAN | DPR CREAM

www.regimetour.com

Conoce más de este concierto y otros en:

www.ocesa.com.mx

www.facebook.com/ocesamx

www.twitter.com/ocesa_total

www.instagram.com/ocesa/

¿Cuánto cuestan los boletos para “The Regime World Tour” de DPR?