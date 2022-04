Billie Eilish aparecerá en corto especial de ‘Los Simpson’

La cantautora americana Billie Eilish, a su corta de edad, sigue haciendo historia, y tras haber estrenado “Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles,” en la plataforma de streaming Disney+, la intérprete de ‘Bad Guy’ tendrá una aparición especial en un corto de Los Simpson, el cual se titula “When Billie Met Lisa” o “Cuando Billie conoció a Lisa”, donde al parecer, la cantante interpretará una canción con el personaje animado. El corto se estrenará el próximo viernes 22 de abril y se espera que tenga una duración de alrededor de 15 minutos.

Asimismo, en un comunicado de prensa emitido por Disney se dio una previa de la trama del episodio, donde también aparecerá Finneas, hermano de Billie, y ambos invitan a Lisa Simpson a una sesión de grabación, donde la menor de los Simpson mostrará sus dotes con el saxofón “Cuando Billie conoció a Lisa”, los artistas Billie Eilish y Finneas descubren a Lisa Simpson mientras buscan un lugar tranquilo para practicar su saxofón. Billie invita a Lisa a su estudio para una jam session especial que nunca olvidará”, compartió Disney+ en un comunicado.

Billie is guest starring in @TheSimpsons: “When Billie Met Lisa”, the new short streaming April 22 on @disneyplus. pic.twitter.com/baLe70Gxad — billie eilish (@billieeilish) April 14, 2022

The Weeknd en ‘Los Simpson’

Por otro lado, está no es la primera vez que un artista aparece en la serie animada, ya que hace un par de meses el rapero The Weeknd prestó su voz para un episodio del programa, el cual está titulado “Bart the Cool Kid”. El intérprete de “DAWN FM” le dio vida al personaje de Orion Hughes, amigo de Bart. Por otro lado, se espera que en los días posteriores, se comparta una foto promocional pero esta vez con Finneas caracterizado como el personaje amarillo, aún se desconoce si la familia Simpson o algún otro personaje de la serie aparecerá en el corto.