Yolanda Andrade dedica tierna felicitación de cumpleaños a Montserrat Oliver (VIDEO)

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver vivieron uno de los romances más polémicos de farándula. La dos famosas, sin embargo, mantienen una de las amistades más ejemplares, e incluso comparten más de 20 años juntas en la pantalla, con diversos proyectos entre estos su popular programa en Unicable, Montse & Joe.

A propósito de los 56 años que celebró la exmodelo y actriz, su compañera Yolanda sorprendió con un emotivo mensaje en las redes sociales, con el que evidenció el cariño que aún siente por su expareja sentimental.

“Querida Montserrat en esta vida y en las próximas ya sabes que seguiremos disfrutando todos los colores. Felicidades a la mujer más hermosa del universo y galaxias.Tu belleza es tu corazón . Obviamente el estuche también. Te Adoroooooo”, escribió Andrade junto al video donde mostró par de zapatos, cada uno de con los rostros de las dos.

Mientras apareció caminando con los zapatos tan originales expresaba: “Querida Montserrat, en la vida, nada más original que tú y yo. Cuántos pasos hemos caminado juntas, a la distancia, pero de la mano. Te bendigo, te admiro, te respeto y te amo”.

Entre las cientos de reacciones se leyó la respuesta de la animadora Montserrat. “Te adoro lillo! Qué HERMOSO VIDEO! Gracias! Gracias por acompañarme en esta vida! Soy muy afortunada!!”, junto a emojis de corazones.

¿Cómo fue el primer flechazo?

“Montserrat se enamoró de mí desde que me conoció”, dijo con picardía la también actriz recordando el inicio de la dupla en Unicable. Luego la exmodelo habló de la primera impresión que tuvo de Andrade quien también admitió haber quedado impactada. “Dios mío si existes, manifiéstate... si esa mujer me hae caso, es en serio”.

Montserrat estalló en carcajadas rememorando el primer encuentro entre las dos famosas. También admitió que los coqueteos de Andrade la dejaron muda, ya que no creía lo que ella le decía. “Nunca me había tirado al pedo una mujer, dije será o no, qué pedo, y me quedé muda, no podía ni hablar. Yo obviamente me asusté y no pedí el postre”.

No pasó mucho tiempo para que Andrade enviara helado al camarino de Montserrat y una nota que decía: “Felicidades por tenerme”., junto a su número de teléfono Pandora, Yuri y otras invitadas al programa de Unicable, no dejaron de reír recordando la anécdota de las dos presentadoras que hoy mantiene una linda amistad.

Oliver, quien estaba casada cuando conoció a Andrade, reconoció que “amor es amor, y que te enamoras de almas”. Tanbién elogió a quien fue su parera durante una década. “Yolanda me trató mejor que cualquier hombre, es el caballero más caballero que he tenido en mi vida y me enamoré de ella”, dijo en pasada entrevista con el Burro Van Rankin. Monserrat actualmente está casada con Yaya Kosikova.