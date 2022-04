Salma Hayek comienza a filmar nuevo proyecto en México

El emocionante claquetazo avisó el inició de la filmación de la nueva película producida por la mexicana Salma Hayek en su tierra natal. La actriz, de las más influyentes en Hollywood, está detrás de esta comedia romántica que cuenta con un interesante elenco que incluye a Zuria Vega, Erick Elías, Bárbara de Regil, Jesús Zavala y Natalia Téllez.

La película se está filmando en Ciudad de México. “Quiero tu vida”, siga las peripecias de “Nico”, un futbolista con una prometedora carrera que llega a su final repentino luego de una lesión devastadora, un hecho que lo convierte en un hombre sumamente amargado que no deja de fantasear con la vida que pudo haber logrado.

Pero el protagonista termina comprendiendo que la fama y la gloria no son como lo soñaba, incluso pueden engañosas, y que la felicidad puede llegar de manera inesperada. Se trata de un proyecto dirigido por Jorge Colón , quien estuvo a cargo de éxitos como Sin Ella y Tired of Kissing Frogs, destaca el portal especializado Deadline.

Zuria Vega y Eric Elias confirmaron en sus redes sociales el inicio de las grabaciones. La actriz escribió junto a la imagen: “Cuando tenía 17 años participé en mi primer película bajo la dirección de mi querido @jorgecolon, hoy muchos años después nos reencontramos en el set. Empezamos hace unos días el rodaje de “Quiero tu vida” una película exclusiva de @vixdotcom producida por @salmahayek. ¿Listos para entrar a la cancha?”.

Los fanáticos y compañeros de elenco reaccionaron a la publicación. Elías respondió con varios emojis de corazones: David Chaparro le escribió “Felicidades!!!! Que equipazo!!!”; y Bárbara de Regil le expresó “Qué emocionnnnnn”, con varios dibujos divertidos. Los admiradores además le desearon el mayor éxito en este nuevo reto profesional.

Salma Hayek asumió este proyecto en colaboración con Televisa Univision, a través de su productora Ventanarosa, una oportunidad que revive la nostalgia de sus inicios en la pantalla mexicana. “Empecé mi carrera en México haciendo telenovelas, así que poder regresar y hacer películas es muy emocionante, ya que el cine es mi primer amor. Me conmueve el enorme apoyo que siempre me ha brindado la comunidad latina”, citó Variety a la famosa de Hollywood, quien recientemente se lució en las películas Eternals y House of Gucci.