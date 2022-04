Thalía es comparada con Lyn May por usar mucho botox

La cantante y actriz de 50 años Thalía ha causado revuelo en las redes sociales debido a que compartió una publicación en su cuenta oficial de Instagram. En dicha publicación la artista sale en lo que parece su gimnasio y en la foto Thalía está acompañada de su perro de la raza Doberman. “No me deja ni por un segundo. Hasta cuando estoy haciendo ejercicio está de metiche”, escribió la cantante en la leyenda de su publicación, pero lo que llamó más la atención a sus seguidores fue el aspecto de su cara.

Después de que Thalía publicara esta fotografía los internautas comenzaron a hacer comentarios relacionados con su aspecto e incluso la compararon con Lyn May. Esto porque en la fotografía, acorde con los internautas pareciera que la cantante abusó del botox, ya que su rostro se ve muy hinchado y los ojos se le ven muy pequeños.

La interprete de “No me enseñaste” fue altamente criticada

Con comentarios como: “Ya te pusiste botox, solamente no exageres por favor”, “¿Qué le pasó a la cara de mi hermosa Thalía?”, “Se ve como Lyn May” y “¿Por qué se ve tan rara?”, los usuarios de Instagram cuestionaron el aspecto de la cantante. No obstante, la cantante no ha hecho ningún comentario al respecto y en sus últimas publicaciones acaba de anunciar el lanzamiento de un cepillo especial de su marca “Thalía Sodi”.

La cantante quien también es muy activa en sus redes sociales compartió con sus seguidores las funciones de su nuevo cepillo de aire. Fue por medio de un video que la artista hizo el unboxing de este producto de belleza. En el video se le nota muy contenta y muestra cómo se utiliza este cepillo y cabe mencionar que su marca “Thalía Sodi” vende diversos productos. Velas, tazas, zapatos, edredones, plumas, collares, lámparas, aretes y libretas son algunas de las cosas que ofrece su marca.