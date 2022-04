Alfredo Adame: así respondió a los rumores de su romance gay

“Es un gay de clóset”. Así opinó el actor Carlos Trejo, sobre Alfredo Adame, con quien ha protagonizado varios altercados y hasta una propuesta para subir al ring de pelea. Los comentarios del “Cazafantasmas” despertaron la furia en el actor de telenovelas quien no abandona la controversia.

Trejo insistió en sus declaraciones asegurando que “no es ningún secreto”, refiriéndose a la supuesta relación que mantiene Adame con su mánager Fernando. “Este muchacho lo conocí cuando estaba produciéndole a un buen amigo habíamos queda en hacer un proyecto televisivo el cual no se logró... él me comentó que llevaba una relación con este señor (Adame), lo primero que le dije es ´tu vida, tu rollo, no tengo nada que ver ahí, pero yo no trabajo con gente que ande con esta persona en ningún tipo”, declaró a VivalaVi.

El actor continuó argumentando su acusación contra Alfredo Adame. “Otro día yo le marqué, me contestó muy mal, tenía covid, estaba el hotel donde se quedaba, no había pagado la habitación, este señor lo había dejado ahí abandonado, de hecho fue cuando le contagió el covid a él también.. yo fui y lo ayudé a pagar un mes de habitación, a fin de cuentas somos amigos”.

Alfredo Adame, quien mantiene una relación con la influencer Magaly Chávez, de 26 años de edad, salió al frente a los rumores de homosexualidad. Todo ocurrió durante una entrevista en el magazine “Venga la alegría” donde aclaro todo sobre esta nueva polémica en su carrera.

“Sí ya salí del clóset, de mi relación, vente Fernandito para que vean, ¿ a poco no está guapo mi novio?”, dijo al mostrar a su representante en cámaras. El joven se acercó y negó cualquier los comentarios de Carlos Trejo, quien en su opinión, se habría molestado por haber dejado al Cazafantasmas para irse a trabajar con Alfredo Adame.

El representante de Adame, aclaró que las llamadas que mantuvo con Trejo ocurrieron hace más de año, mientras que el actor insistió en dar su versión: “Trejo lo llamó para que él le produjera un programa en Youtube, y después de tres meses de conversaciones, le gonorreaba el café, la comida, Fernando me llamó para trabajar conmigo... él (Trejo) hasta lo amenazó de muerte”.

Adame ha estado involucrado en varios escándalos, uno de ellos uan pelea vergonzosa que mantuvo con el abogado de Trejo durante una conferencia de prensa. El jurista explicó que fue invitado al evento para hablar de la supuesta pelea acordada entre el actor y su representado, pero todo se salió de control cuando este se le abalanzó sin mediar palabras.