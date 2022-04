Quién es Nacho Casano, el nuevo integrante de “La casa de los famosos”

Todo está listo para la esperada segunda temporada del reality show “La casa de los famosos”. El programa reta a un grupo de celebridades a convivir durante 12 semanas, tiempo en el que deben superar varios retos y competir con su mejor estrategia.

Durante las últimas semanas se han revelado los nombres de quienes estarán en la próxima edición. Luis El Potro, Niurka Marcos e Ivonne Montero, dijeron sí al proyecto que espera repetir el éxito de la temporada anterior, en la que resultó ganadora la exreina de belleza, Alicia Machado.

La casa de los famosos Cupido está haciendo de las suyas en el reality show. Youtube.

Recientemente, el actor y modelo argentino, Nacho Casano, confirmó su participación en La casa de los famosos, lo que emocionó a las seguidoras del galán. “Estoy confirmado y vengo a dejarlo todo en La Casa de los Famosos 2 ¿Se revolucionará la casa con mi llegada?”, escribió en Instagram. También conversó en el programa “Hoy Día”, emocionado por este nueva aventura en pantalla.

“La herramienta más importante de un actor es esta... dejar pasar lo que no te hace bien, lo que te molesta. Yo voy a La Casa de los Famosos a pasarla bien. Toda la convivencia trae conflictos, el primer día vas a tener tema de espacios, no es tu espacio, es el del otro, estás incómodo tú, está incómodo el otro, no está lo que comes, no está lo que tomas, no es a tu horas, 8 personas durmiendo en la misma habitación es salvaje”, djo en el magazine de Telemundo.

Ignacio “Nacho” Casano inició su carrera como modelo con gran proyección internacional en China, Japón, y países de Europa. Inició estudios de actuación en Colombia y luego se trasladó a México donde continuó su preparación en el Centro de Educación Artística de Televisa. Se ha destacado en varias facetas, desde la animación, el modelaje hasta la actuación, con participaciones en varias telenovelas exitosas como “A que no me dejas”, “Mentir para vivir”, “Mi marido tiene familia” y más recientemente “Médicos, línea de vida”.

A su carrera de éxito vertiginoso se suma “La casa de los famosos”, un proyecto que tuvo gran receptividad en la primera edición. Entonces participaron artistas como Pablo Montero, Jorge Aravena, Robero Romano, Celia Lora, Gaby Spanic y la ex Miss Universo, Alicia Machado, quien obtuvo el premio máximo de 200,000 dólares.

La actriz venezolana, una de las figuras más polémicas dentro del reality show, confirmó su participación especial en la segunda temporada, aunque no dio detalles. ““Tengo muchos proyectos que no pued pedir, porque así son estas cosas, pero entre lo que puedo decir, viene La casa de los famosos 2 y yo voy a estar haciendo una participación muy chévere, muy interesante”, dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda.