El pasado 31 de enero, por medio de varias fotografías publicadas en SHUTTERSTOCK, se dio a conocer que la empresaria y cantante de 34 años de edad Rihanna y su novio, el rapero A$AP Rocky, se encontraban a la espera de su primer bebé. Ambos fueron captados dando un paseo por el barrio de Harlem en Nueva York, ciudad natal del cantante, cuando la intérprete dejó al descubierto su pancita o baby bump. Tiempo después, con la noticia ya siendo pública, la pareja comenzó a asistir a varios eventos y todo parecía miel sobre hojuelas, hasta que el pasado jueves 14 de abril, gracias a un tweet, todo cambió.

Captan a Rihanna y A$AP Rocky en Barbados en medio de los rumores de infidelidad. / Foto: Getty Images (Vianney Le Caer/Vianney Le Caer/Invision/AP)

¿A$AP Rocky le fue infiel a Rihanna?

Y es que un reportero de moda (Louis Pisano) compartió en Twitter lo siguiente “Rihanna y ASAP Rocky se han separado. Rihanna rompió con él después de que lo descubrió engañándolo con la diseñadora de zapatos Amina Muaddi”, después de que la publicación se volviera viral, Pisano borró el tweet. Cabe recalcar que Amina Muaddi trabajó con Rihanna para la línea de moda Fenty.

Captan a Rihanna y A$AP Rocky en Barbados en medio de los rumores de infidelidad. / Foto: Instagram

Pero al parecer, todo eso fue un rumor, ya que días posteriores captaron a Rihanna y A$AP Rocky llegando a al aeropuerto de Barbados y se reporta que la cantante ya está en su tercer trimestre de embarazo y el bebé podría nacer en cualquier momento y que mejor lugar que en la tierra natal de la intérprete de ‘Pon de Replay’.

Louis Pisano se disculpa por los rumores

Por otro lado, Louis Pisano, tras borrar el tweet, publicó uno nuevo en donde se disculpaba con la pareja pero agregó que no revelará sus fuentes “Hola a todos, me gustaría hablar de esta situación. Anoche tomé la tonta decisión de twittear información que había recibido. No voy a hablar de fuentes, culpar a otros por una discusión que se inició, porque al final del día tomé la decisión de redactar ese tweet, presionar enviar y publicarlo con mi nombre. Así que me gustaría disculparme formalmente con todas las partes involucradas en mis acciones y por mis tuits imprudentes. Acepto plenamente las consecuencias de mis acciones por mis tuits y cualquier daño que hayan causado”.