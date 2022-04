Fangoria recuerda la vez que Raúl Velasco en pleno programa en vivo, los juzgó por su forma de vestir

El dúo español Fangoria conformado por los cantantes Alaska y Nacho Canut, quienes desde su debut han causado controversia por su forma de pensar, vestir y hablar, y que han incluido en todas sus canciones y videos musicales, pero con esto, también llegan varias opiniones diversas con las que han tenido que lidiar durante los últimos años.

Fangoria revela que cuando fueron invitados al programa ‘Siempre en domingo’, Raúl Velasco los juzgó por su forma de vestir. / Foto: Cortesía

El pasado sábado 16 de abril, se estrenó un nuevo episodio del programa El Minuto que Cambió mi Destino con el periodista Gustavo Adolfo Infante y para esta ocasión los invitados fueron Fangoria, en una parte de este show, revelaron que han tenido que lidiar con las críticas y opiniones de varios medios y personas del mundo del entretenimiento, entre ellos, el presentador mexicano Raúl Velasco, quien en una ocasión juzgó a Alaska por su forma de vestir.

Ve la entrevista completa de Fangoria en El Minuto que Cambió mi Destino:

“Fue muy curiosa mi primera presentación en ‘Siempre en domingo’, porque no le gustó mucho a Raúl Velasco mi imagen y lo dijo, entonces empezó a llamar gente, porque como era en directo, recibió una llamada y le dijeron ‘Señor Velasco no puede usted juzgar a las personas por como van vestidas’ y a partir de ahí el dijo ‘Es verdad’ y después de eso cada que venía a México me presentaba en ‘Siempre en domingo’, fue un revulsivo”, compartió Alaska para el programa El Minuto que Cambió mi Destino.

Como todo lo que pasa, queda en internet, hace un par de años, se subió a YouTube la entrevista de Alaska en el programa Siempre en domingo con Raúl Velasco donde el presentador mexicano le dijo “Es muy extraño que teniendo una personalidad muy punk, cantes canciones tan fresas, ven a una chica como tú y dicen ‘es de la onda de droga, gente desordenada y promiscua” a lo que Alaska respondió “Todos juzgan por la apariencia y yo en ocasiones lo he hecho pero no debe ser así” a lo que Raúl respondió “Me gusta tu respuesta”.