El próximo jueves 21 de abril llega a México el filme El Libro del Amor (Book of Love) dirigido por Analeine Cal y Mayor y con Sam Claflin y Verónica Echegui como protagonistas. Esta comedia romántica bilingüe narra la historia del escritor Henry Copper (Sam Claflin) quien escribe la novela ‘The Sensible Heart’, misma que es un rotundo fracaso en Inglaterra, pero para sorpresa de todos, en México se convierte en un best selller y es debido a que María Fernanda Rodríguez (Verónica Echegui) quien siempre ha querido ser escritora, reescribe la historia por completo y la transforma en una novela erótica ‘El Corazón Sensible’. Ambos se embarcan en una misión para descubrir que es lo que realmente quieren, demostrando una vez más que la barrera del lenguaje no es un impedimento cuando se trata de amor.

En entrevista, la directora Analeine Cal y Mayor reveló que el rodaje de esta cinta comenzó en Islas Canarias en España pero debido al Covid-19 y que los ingleses no podía ingresar a España, refiriéndose al actor Sam Claflin y a los productores, trasladaron toda la producción a Chiapas, México. Por su parte, Verónica Echegui quien le da vida a M.F. Rodríguez reveló que su abuela y bisabuela eran mexicanas y regresar a México la hizo muy feliz e incluso agregó que hace 20 años, cuando no era actriz, fue al mismo lugar donde rodaron la cinta “Creo que era el destino, personificar a una mexicana, sentí que todo tuvo sentido cuando regresé a Chiapas”.

Llega la película 'El libro del amor', una comedia romántica bilingüe. / Foto: Cortesía

“Los idiomas son importantes en la película, justo tratamos de que no se entendiera en la película, tratamos de que Henry Copper no entendiera el español, porque justo es un recurso de esta comedia, toda la información que puede perderse hace que sea divertido, pero si entendiera español se perdería el sentido”, agregó la directora ya que el protagonista solo habla inglés. “El lenguaje universal es el lenguaje del amor, cuando hay amor no importan las barreras, esta historia se trata de eso”, señaló Verónica Echegui.

Llega la película 'El libro del amor', una comedia romántica bilingüe. / Foto: Cortesía

Por otro lado, el actor y presentador mexicano Horacio Villalobos le da vida a Pedro, el mánager de Henry Copper, compartió que su personaje es un hombre empático, un hombre que le gusta el arte y la buena vida, conciliador y es el celestino para que Henry y María acaben enamorándose “Siento que a pesar de todo, le imprimí un poco de mi personalidad al papel, parece que lo escribieron para mí, leí el guión y pensé en una comedia de situación porque Henry, el autor es alguien que escribe una novela pero nunca ha amado y en el caso de María convierte eso en una novela erótica y con esa premisa el resultado es fantástico, no es inverosímil y absurda, se pueden hacer las cosas bien”

Llega la película 'El libro del amor', una comedia romántica bilingüe. / Foto: Cortesía

Asimismo, Horacio Villalobos compartió que El Libro del Amor (Book of Love) es una película que rompe la barrera del lenguaje con amor, donde los personajes principales van tomando consciencia porque lo que mueve al mundo es el amor y el miedo y con esta cinta se toca el amor de una manera que todas las personas pueden conectar.