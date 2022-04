Usuarios en redes reaccionan al enterarse del verdadero nombre de Federica de Kabah ¿Cómo se llama?

El pasado domingo 18 de abril, se puso a votación una ley para aprobar la reforma energética, con esto, la votación se hizo pública y para sorpresa de todos, Federica, integrante de Kabah, votó a favor de esta reforma pero eso no fue lo que dejó en shock a los internautas, sino que semanas atrás la cantante reveló que no conocía al 100 por ciento de que iba esta reforma “No es un tema que conozco al 100% por más que estuve en casi 100 foros hay quien está de acuerdo y quien no y sin embargo siempre quedarás mal con alguien”, comentó la intérprete de ‘La Calle de las Sirenas’.

OV7 y Kabah. ¿Cuál es el nombre real de Federica de Kabah? Ahora es Diputada por Yucatán. / Foto: Cortesía (Sony)

Federica Quijano de Kabah es diputada por el Partido Verde

Cabe recalcar que Federica Quijano (nombre artístico) aparte de ser integrante del grupo Kabah, también funge como diputada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y aunque participó en la votación para aprobar la reforma eléctrica, varias personas en redes sociales señalaron que su nombre no es Federica de Kabah, en realidad es Janine Patricia Quijano Tapia.

Tras un tweet, los internautas señalaron que Federica de Kabah, no se llama así y su nombre real es Janine Patricia Quijano Tapia, pero eso no fue todo, ya que, un usuario en Twitter compartió la fotografía de los votos y agregó la descripción “No amiga. A favor” y la integrante de Kabah respondió con una cara triste.

Usuarios en redes reaccionan al enterarse del nombre real de Federica de Kabah

Los memes no se hicieron esperan y en redes se pudieron leer diversos comentarios tales como “Federica Quijano del Partido Ecologista ni se llama Federica ni es ecologista” y “Pues la diputada Janine Quijano Tapia (alias Federica) sigue sin entender….o la compraron o de plano no es este un trabajo para el que ella esté calificada”. Sin duda, su votó pasó a segundo plano y lo que llamo la atención fue el verdadero nombre de la integrante de Kabah.