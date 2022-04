Susana González: por este motivo se aleja de la televisión

De manera inesperada, la actriz mexicana Susana González, confirmó su retiro de la pantalla. Luego de protagonizar junto a David Zepeda en la exitosa telenovela “Mi fortuna es amarte”, la famosa detalló los motivos de su decisión.

“Entre un proyecto y otro me doy un respiro. Cuando dicen que ´es su regreso´pero la verdad que nunca me retiro pero sí me doy un respiro y también respiro al público porque creo que es importante. Yo los he escuchado otras veces cuando dicen ´ay otra vez tal actor o tal actriz´. Cada quien maneja su carrera a su manera pero a mí sí me parece importante limpiarte un poquito de la mente del público”, dijo en el programa Hoy.

Alejada de la pantalla, Susana piensa invertir su tiempo en “nutrirse con nuevas experiencia, para pensar cuál es el próximo paso, para ser madre, ser ama de casa, ocuparse de otras cuestiones, hay cosas muy importantes que se tienen que atender”, declaró al magazine de Televisa. Con más tiempo en casa, la actriz también habló de sus planes de convertirse en madre por tercera vez.

“Creo que en mi mente tengo 20 hijos, y así me siento de cansada. Mis dos hijos como todos niños divertidos, sanos, dan guerra”, agregó entre risas. La famosa mantiene una relación desde hace tiempo con Marcos Montero, 13 años menor que ella, aunque la pareja se ha encargado de confirmar que la edad es solo un número.

Susana González es considerada una de las actrices más icónicas de la televisión mexicana. Comenzó su carrera en el modelaje, pero dio un gran salto a la actuación apenas a los 23 años cuando tuvo la primea oportunidad en la telenovela “Sentimientos ajenos”. En este dramático actuó junto a Carlos Ponce y Yolanda Andrade.

Le sucedieron varios proyectos exitosos como “Preciosa”, “Amor gitano” y “Amigas y rivales”. Su primero protagónico sucedió al lado de uno de los actores más elogiados de la televisión mexicana, César Évora, en la telenovela Entre el amor y el odio”, donde interpretó a Ana Cristina, una joven humilde que herede parte de una fábrica importante, legado que deberá compartir con un hombre que odia pero que terminó amando.

Su más reciente trabajo en pantalla fue “Mi fortuna es amarte”, junto al galán David Zepeda. La historia atrapó al público con una trama distinta, ya que la protagonista es una mujer adinerada que termina perdiendo su fortuna además de un matrimonio aparentemente feliz. Así conoció a “Chente”, quien terminó cambiando su vida en un instante.