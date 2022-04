Christian Nodal y Belinda: esta es la única foto que la cantante guarda de su ex

“Ya no somos ni seremos”. El nuevo tema musical de Christian Nodal resume en una frase su relación con la estrella del pop, Belinda. Ambos dieron por terminado su compromiso y al parecer la amistad que surgió en el set de La Voz México hace al menos tres años. Pero la cantante parece no querer borrar del todo su recuerdo y ha dejado en sus redes sociales una foto tomada en sus tiempos felices con el intérprete de regional mexicano.

Los mismos fanáticos de Belinda se percataron de la imagen que ella dejó en su Instagram. En esta aparecen Nodal, junto a su excuñado y exsuegro. “Gracias a todo el equipo que hizo posible esta noche tan especial 2021. Ana gracias por tu dedicación, cuidaste todos los detalles, gracias a mi familia y amigos por estar conmigo los amo!”, escribió en la galería publicada en enero de 2021.

Christian Nodal y familia de Belinda

Todo parece indicar que se trató del festejo de fin de año, fecha que la entonces pareja compartió junto a sus familias, con quienes aparentemente llevaron una relación cordial, ya que Belinda también se dejó ver junto a la madre de su novio, Cristy Nodal, quien también tomó parte de la ruptura y eliminó a la cantante de sus redes sociales.

Belinda y Christian Nodal se comprometieron en una romántica organizada por el cantante, durante su estadía en Barcelona, España. El intérprete de “Adiós amor”, pidió cerrar el local exclusivamente para ellos y encargó una decoración llena de globos, rosas rojas y velas, que dieron el toque especial para la pedida de mano.

“Damas y caballeros, Belinda Peregrín Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo”, expresó el joven de Sonora confirmado la entrega del costoso anillo a su amada. La imagen donde ambos aparecieron besándose y celebrando el compromiso de su amor, rápidamente se viralizó y fue comentada por millones de seguidores e incluso otras celebridades que se alegraron con el anuncio.

Belinda y Nodal se comprometieron en mayo de 2021 Instagram @belindapop

Tras varios meses de preparativos y de aparente felicidad, Nodal confirmó el fin de la relación con un mensaje escueto donde además pidió privacidad en esta nueva etapa de su vida. El silencio de Belinda motivó varias especulaciones, principalmente la idea de que esta habría sido infiel al cantante, pero ella finalmente se defendió en un contundente comunicado.

“Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida porque trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho...cierro este ciclo aprendiendo que el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida”.

Mientras Nodal sigue cosechando éxitos con su carrera musical. Belinda, por su parte, se ha concentrado en su faceta como actriz participando en la serie “Bienvenidos a Edén”, producida por Netflix y que promociona con éxito en España, país donde lleva varios meses de estadía.