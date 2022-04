Alex Rodríguez pasa la página y se exhibe con su nueva conquista

Luego de que Jennifer López confirmó su segundo compromiso con el galán de Hollywood, Ben Affeck, su expareja Alex Rodríguez no tardó en reaccionar. Todo parece indicar que el exbeisbolista también dio una segunda oportunidad al amor, pues apareció con quien sería su nueva conquista.

El empresario fue fotografiado con su supuesta novia manejando el lujoso Porsche que precisamente había regalado a “La diva de Bronx”. A su lado una rubia esbelta bajó del auto con outfit deportivo dispuesta a acompañar a Rodríguez a su sesión de gimnasio.

Pero quién sería la nueva conquista de Rodríguez. Diversos medios, entre estos E News, aseguraron que la nueva pareja del exYankee paseaba en el Posche rojo con Kathryne Padgett, con quien se ha dejado ver paseando en varia socasiones. Incluso ese mismo día que pasearon, fueron vistos disfrutando del juego de Minnesota Timberwolves contra Los Angeles Clippers.

Kathryne más tarde publicó en sus historias de Instagram, un vistazo de sus zapatos y una mención al exbeisbolista con la frase: “Vamos en dos”. Rodríguez también fue consultado sobre sus habilidades fotográficas al tomarle una imagen a Padgett paseando en el Oakland Coliseum en su día inaugural, según reseñó el medio de farándula.

Durante su relación con JLo, Alex fue señalado por supuesta infidelidad con la estrella del reality show “Southern Charm”, Madison LeCroy. Aunque nunca se confirmaron los rumores, la diva del Bronx y su entonces prometido decidieron terminar la relación que ya enfrentaba problemas de confianza. “Nos hemos dado cuenta de que somos mejores amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos”, expresaron a través de un comunicado.

Desde entonces, Arod como se apoda el exbeisbolista disfruta a plenitud su soltería. Ha sido vinculado con varias comentaristas deportivas y modelos, entre ellas, la exmodelo y estrella del reality show Real Housewives of New York, Kelly Bensimon. Según Page Six, él incluso le insistió en varias ocasiones para salir y hubo intercambio de mensajes divertidos y amistosos.

Rodríguez, de 46 años, no pudo evadir los comentarios sobre el anuncio de su expareja, durante la transmisión del Sunday Night Baseball en el juego de los Yankees y los Medias Rojas. ”Es un gran momento en los deportes... el beisbol está en pleno apogeo, la gente se involucra. Quiero decir, es un momento feliz n el mundo”, dijo el locutor deportivo Michael Kay.

El exjugador sonrió y luego expresó: “Felicidad y paz mundial es lo que estamos buscando”, contestó al tiempo que parecía mantenerse enfocado en el partido de béisbol, mientras el segundo compromiso de su ex Jennifer López y Ben Affleck seguía siendo tendencia en las redes sociales.