Alicia Machado envía mensaje ácido a su ex Roberto Romano

Alicia Machado prepara su regreso a uno de los programas de telerrealidad más populares, La casa de los famsoso, luego de quedarse con el premio máximo y el favoritismo del público. La exreina de belleza dio detalles de su participación en esta segunda edición del reality, donde posiblemente tenga un reencuentro con el actor mexicano Roberto Romano con quien tuvo un romance durante el programa.

La polémica surgió luego de las declaraciones de Natalia Alcocer en La mesa caliente de Telemundo, donde fue consultada por su próxima participación en La casa de los famosos, y su noviazgo con Romano. La famosa, entre risas, fingió haber olvidado al personaje y desestimó su romance con el galán. “La verdad no sé quién es. En mi vida hay pura gente importante, hermosa, y la gente mierda, perdón por la palabra, ni la memoria, entonces no sé quién es”, dijo la famosa.

De inmediato, los seguidores reaccionaron asegurando que la única ex que habla bien de Romano es la venezolana Alicia Machado, pero la exmiss recurrió a las redes sociales con un lapidario mensaje. “Te corrijo, no es que no hable mal, simplemente no hablo”, contestó Machado quien se ha expresado varias veces arrepentida de esa relación.

Machado y Romano protagonizaron un polémico affair en el programa La casa de los famosos. Muchos atacaron al actor por considerar que solo jugaba con los sentimientos de la actriz y que todo formaba parte de su estrategia para ganar el reality show. A su salida del programa, Romano prometió esperar a Alicia y darle una oportunidad al amor, pero el romance terminó al poco tiempo ya que esa relación, según dijo Machado, tampoco era aceptada por su hija Dinorah.

alicia y roberto la casa de los famosos captura de pantalla

Roberto Romano asistió al programa La mesa caliente donde fue consultado por los comentarios polémicos de su ex Natalia Alcocer, también del posible reencuentro con Alicia Machado. “No hay nada de controversia, quedamos en muy buenos términos. Realmente me causa mucha gracia todo esto porque el medio y la gente se creen absolutamente todo lo que dicen”.

El mexicano además desmintió las versiones sobre su agresividad y otras polémicas, que según dijo, le han tocado enfrentar solo por estar en el medio artístico. “Gracias a Dios no tengo antecedentes por ser agresivo, controlador, misógino, golpeador, violador. Digo, no sé de lo que están hablando, no vengo aquí para defenderme de algo que no soy. No guardo rencor a nadie”, dijo al desear buena suerte a sus exparejas en sus respectivos proyectos.