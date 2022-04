Exatlón All Stars: cuándo y dónde ver la gran final

Los azules y rojos lucharon con todas sus fuerzas en la edición Exatlón All Starts, que se ha convertido en uno de los programas más populares de TV Azteca. La competencia luego de diez semanas llega a su esperado desenlace con un grupo de finalistas dispuestos a todo para quedarse con el máximo trofeo y dos millones de pesos.

Durante el reciente duelo individual en la pista Monopark, Heliud Pulido consiguió el triunfo y se quedó con el primer Blindaje Exatlón All Star. Según el portal Mago Cósmico tres de los integrantes del equipo Azul irán al duelo de eliminación que se llevará a cabo este 24 de abril: Evelyn Guijarro, Koke Guerrero y David Juárez “La bestia”.

De esta última y emocionante batalla saldrán los cuatro atletas que irán a la gran final que se llevará a cabo este 1 de mayo y se podrá ver a través de la señal de TV Azteca desde las 21 horas.

En un jornada colosal este 19 de abril, Javi Márquez logró ganar uno de los automóviles de la temporada, aunque muchos opinaron que no logró que su desempeño fuera creciendo a la par de sus compañeros y rivales. Evelyn Trejo, a pesar de que logró eliminar al ganador de la segunda temporada, Aristeo Cázares (equipo rojo), no ha llenado las altas expectativas de esta temporada.

David Juárez “La bestia” ha tenido una buena temporada pero tuvo que enfrentarse a sus dos compañeros azules. “A me gustaría competir contra Javi en la final de Exatlón y ojalá lo gane el mejor, obvio que yo”, dijo el atleta y gimnasta artístico. Sus compañeros pronosticaron el ganador de este último reto en el que Javi se impuso, incluyendo a Evelyn quien dijo apoyarlo mientras que Mati elogió a David. “Con una vida Bestia puede hacer mucho”.

Los seguidores del programa expresaron respaldo a los participantes y hasta opinaron sobre quién merece quedarse con el premio. “Para esta final solo definitivamente no hay más, ni que pensarlo Heliud el mejor. Su nobleza lo hace el campeón. Enseguida me encantaría Pato que por poco a nada podía haber quedado como finalista.Y ahí enseguida David; pero que de verdad sea noble cosa que solo la aparenta y no debe ser por apariencia sino por lealtad y no por hipocresía”.