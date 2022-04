Captan a Lenny Kravitz junto a puesto de tacos de la CDMX

El cantante y actor de 57 años de edad, Leonard Albert Kravitz mejor conocido como Lenny Kravitz, siempre da de que hablar y en esta ocasión no fue diferente, ya que el intérprete de “Are You Gonna Go My Way” se encuentra paseando por las calles de la Ciudad de México.

Lenny Kravitz aparece en México paseando por la colonia Mixcoac de CDMX

Pero eso no es todo, ya que de acuerdo con varios usuarios de Twitter, Lenny Kravitz se encuentra paseando por las calles de la colonia Mixcoac, e incluso caminó por enfrente de varios negocios incluidas una joyería, quienes lograron captar al actor.

Lenny Kravitz aparece en México paseando por la colonia Mixcoac de CDMX. / Foto: AP (AP)

Además, el cantante aprovechó la visita para tomarse una fotografía, que poco tiempo después compartiría en redes sociales y agregó la descripción “1:52 p.m. Ciudad de México” y de fondo se puede ver varios locales y un iconico letrero que dice “Ricos tacos, 5 tacos por 40 pesos”.

Al enterarse de la visita de Kravitz a México, varios internautas, comenzaron a hacer cómicos comentarios con respecto al actor entre los cuales se pueden leer “Fue a ponerle pila a su reloj”, “Seguro fue a comer tacos”, “¿De qué le pedirías tus tacos?” y “Hasta Lenny Kravitz aprovecha la oferta de los tacos”.

Aún se desconoce cual fue el motivo de la visita de Kravitz a Ciudad de México pero sin duda causó alboroto entre los usuarios. Por otro lado, en octubre de 2021 el cantante visitó el estado de Chihuahua y se especuló que podría estar en medio de las grabaciones para un video musical de su próximo sencillo, ya que de acuerdo con su estilista Gianluca Mandelli, reveló que en este año un nuevo proyecto de Lenny Kravitz verá la luz.