“Las voy a patentar”: Alfredo Adame defiende sus patadas de bicicleta

Alfredo Adame no se aleja de la polémica. El actor ha protagonizado varias declaraciones escandalosas y también riñas donde ha quedado muy mal parado, como la más reciente pelea que tuvo con el abogado de su archienemigo Carlos Trejo, en plena conferencia de prensa.

En esa ocasión, el actor se mostró ofuscado ante la presencia del representante legal del Cazafantasmas, quien lo ha retado en varias ocasiones para subir al ring. Adame atacó con golpes pero un tropiezo lo llevó al piso donde solo se dedicó a lanzar patadas de bicicleta, lo que motivó burlas y hasta memes que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Alfredo Adame lo hace de nuevo y se ve envuelto en nuevo pleito (Especial)

“Me fueron a provocar y nuevamente, pero ahora si me peleé con las sillas y no con el idiota este... las patadas las voy a patentar, están en la UFC y existen, las voy a patentar las patadas de bicicleta”, repitió a la prensa local. Al mismo tiempo aclaró que la pelea con Carlos Trejo no se ha dado no por su culpa, sino por su archienemigo quien se ha rajado cinco veces.

El actor insistió en su polémicas patadas efectivamente son una técnica de arte marcial. Ya las había utilizado en otras de sus riñas callejeras, esta vez con una pareja con la que discutió en plena vía pública y a la que denunció por supuesto intento de robo. En esa ocasión, Adame protagonizó escandalosas escenas respondiendo a los golpes y con la camisa rota en plena calle.

Memes de Alfredo Adame. El polémico actor reaparece en redes sociales. (Foto: Twitter.)

Adame también ha dado de qué hablar por su nueva relación con la influencer y modelo Magaly Chávez. El famoso de telenovelas como “Por amar sin ley” y “Las amazonas” admitió estar enamorado de la joven e incluso tener planes de matrimonio. También habló de sus tips para mantener la potencia sexual con la influencer: ejercicios, buena alimentación y un diente ajo diario en ayunas.

El mexicano anuló su boda por la iglesia con la actriz Mary Paz Banquells, con quien estuvo unido por más de 25 años. “Yo estoy feliz de la vida y Magaly también... fuimos a lo de las cotizaciones, lo de la boda, cuántos invitados, sí, ya decidimos que nos vamos a casar , desde el comienzo me dijo que sí pero aclaró ´nada de que me voy a vivir contigo y nada de que tu pagas mis cuentas ni nada, a mi sacas de mi casa vestida de novia de blanco”. dijo el actor sobre el supuesto convenio entre la pareja.