Atala Sarmiento regresa a TV Azteca, y lo hace por la puerta grande

Se dio a conocer que la conductora de televisión Atala Sarmiento regresará a la televisora del Ajusco y se unirá a Horacio Villalobos para el programa Soy famoso ¡sácame de aquí!, que verá la luz el próximo 4 de mayo a las 7:30 PM a través del canal Azteca UNO.

Atala Sarmiento regresa a TV Azteca y se une a Horacio Villalobos para nuevo programa. / Foto: Instagram Instagram

¿De qué trata Soy famoso ¡sácame de aquí!?

El nuevo show está inspirado en el programa británico I’m a Celebrity... Get Me Out of Here! en el cual, distintas celebridades o personalidades del mundo del entretenimiento viajan a una jungla sin comodidades y compiten entre sí para poder ganar.

Participantes de Soy famoso ¡sácame de aquí!

Entre los participantes del nuevo show podemos encontrar a Oskarín, Alfredo Adame, Magaly Chávez, Pancho Uresti, Khiabet Peniche, Jessica Díaz, Héctor Terrones, Wendolee, Mariana Ávila y Apio Quijano.

Por su parte, Horacio Villalobos señaló que los participantes se desharán de los lujos y “Las pruebas implican enfrentar muchos miedos, espero que ninguno se arrepienta porque van a sufrir, me da gusto que Atala y yo seamos los conductores y no tengamos que participar, las pruebas están muy perris y las celebridades se enfrentaran a pruebas que no le desearía ni a mi peor enemigo”.

Atala Sarmiento compartió que el reality show se llevará a cabo en un paraíso tropical y agregó que está feliz por regresar a su casa TV Azteca “Son pruebas muy extremas y se enfrentarán a sus perores miedos, pero nosotros los apoyaremos en todo lo que podamos, los vamos a animar para que sigan con fuerzas de seguir adelante, los participantes llegan sin nada y se enfrentan a pruebas para obtener algún platillo o ropa”.