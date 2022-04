Érika Buenfil: así fue su sorprendente transformación en drag queen

La actriz Érika Buenfil, quien ha consolidado su carrera con telenovelas exitosas, asombró a los seguidores transformada en una increíble y hermosa drag queen. Su maquillaje perfecto y una peluca de color púrpura cambiaron totalmente su apariencia y le ganaron elogios de fanáticos y amistades en las redes sociales.

La famosa, quien además se ha ganado el título de “reina del TikTok” debido a la notoriedad que ha ganado en la popular plataforma de videos, se dejó ver con delineado perfecto que destacó sus ojos verdes, pestañas enormes y labios de tono rojo intenso que resaltaron aún más sus hermosos rasgos. El trabajo fue realizado por “Soy letal”, drag queen mexicana.

“Un maquillaje increíble. Siempre me gusta hacer cosas fantásticas. Gracias”, escribió junto a la galería de imágenes que ganó cientos de “likes” y elogios en poco tiempo. “Perfecta” y “Buenfil, muy camaleón”, se leyó entre los comentarios, además de otros que aseguraron estaría lista para la temporada del popular reality estadounidense Rupaul Drag Race.

Pero no fue la única transformación que logró la famosa. Poco después se cambió su apariencia hasta convertirse en toda una muñeca con cabello rosa. “Ya me acordé, así te pareces a Lolita Cortés”, comentó un seguidor aludiendo al parecido con la bailarina y jurado de Las estrellas bailan en Hoy. Entre otras de las reacciones le escribieron: “Muy hermosa mi pink Barbie” y “Divinamente perfecta”.

Buenfil se ha destacado en los últimos meses por ser una de las actrices más influyentes en las redes sociales, donde no deja de generar contenido divertido y novedoso para sus más de cinco millones de seguidores que acumula en Instagram.

Fue precisamente motivada por su hijo que se atrevió a incursionar primeramente en la plataforma Youtube, con la idea de compartir videos de sus recetas, para luego atreverse con la plataforma TikTok, una de las más usadas por los jóvenes debido a la posibilidad de realizar bailes divertidos y lip sync.

“Yo tenía que hallar un punto de encuentro con mi hijo... a lo lejos lo escuchaba que se reía y le pregunto ´qué estás viendo´, él me dice ´TikTok´ Yo no le hice caso. Pero una mañana estaba grabando una telenovela y en el monitor de camerino estaban hablando de un challenge que era muy peligroso para los jóvenes, yo llegué a la casa y le pregunté a mi hijo qué era eso, le pedí que me bajara esa app, yo empecé como observadora, así empiezo a encontrar un punto de comunicación, el primer TikTok lo hizo él desde su pelfil”, recordó la actriz en entrevista con Atypical TV.

La actriz no imaginó el furor que surgió con sus videos de bailes, primero en solitario por la pandemia, luego con los compañeros en el set. “Mi primer TiTok fue un reto de manos, así hice uno o dos, hago un tercero aunque mi hijo ya no quería porque yo soy mayor y sus amigos lo comentaban, le dije ´este y ya no hago más´en ese video yo decía una palabrota, lo subí y me fui a dormir, al otro día ya era viral”.

A sus 58 años se mantiene vigente en la pantalla. La más reciente producción que protagonizó fue “Vencer el pasado”, donde compartió créditos con Angelique Boyer, Valentina Buzzuro, Sebastián Rulli, África Zabala, entre otros. Buenfil dio vida al personaje “Carmen Medina Cruz”, una mujer aunque buena confundida y clasista, quien hizo pareja del actor de origen argentino Diego Olivera.