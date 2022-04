Paul Stanley se encuentra hospitalizado y esta es la razón

El conductor de “Hoy” Paul Stanley fue hospitalizado de emergencia y fue por ello que el joven no se presentó a la emisión del programa matutino del día de ayer. Cabe mencionar que durante la transmisión de “Hoy” los internautas y seguidores de Stanley se comenzaron a preguntar por qué no estaba presente el conductor. No obstante, sus compañeros no mencionaron nada acerca de Paul Stanley.

Quien sacó de dudas a los seguidores de Stanley fue el productor Memo del Bosque, pues él informó que el conductor se encontraba en el hospital. El anuncio lo dio el productor al comunicar acerca de la nueva temporada del programa de comedia “Perdiendo el juicio”. Por su parte, Paul Stanley publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la cual sale con una bata en la cama de un hospital. Asimismo, el joven tiene oxígeno y en la imagen sale tratando de sonreír y con sus manos está haciendo la seña de amor y paz.

Por el momento Paul Stanley se encuentra en recuperación

De la misma manera, en la leyenda de la publicación Stanley escribió, “Saludos banda coman frutas y verduras”. Además Paul grabó un video que fue transmitido en “Perdiendo el Juicio” en el cual sale en su habitación del hospital y mencionó, “A todos mis amigos de Perdiendo el Juicio, compañeros, gente de la prensa, les mando muchos besos y abrazos. Desde un complejo turístico hospitalario”.

Sin perder el sentido del humor el conductor continuó explicando el motivo de su hospitalización, “Ando internadito, ando malito… pero no se pierdan Perdiendo el juicio, lo hicimos con mucho amor y se van a divertir mucho”. Ante esto, sus seguidores le mandaron mensajes de apoyo como, “Que te mejore”, “Recupérate pronto” y “Te abrazo fuerte, sé que estarás muy bien Paul”.