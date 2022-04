Luli Pampín llega a México para alegrar a los niños con su imaginación infinita

Esta es la primera vez que “Luli Pampín” se presenta en México y por ello sus fanáticos están muy emocionados con su llegada. Lucía es el nombre original de la chica que se viste con un traje de superheroína y usa una peluca rosada. Esta joven comenzó haciendo videos de YouTube sin imaginarse a cuántas personas les gustarían sus canciones y fantásticas historias. En conferencia de prensa en la cual Publimetro estuvo presente, “Luli Pampín” dijo, “Este personaje nació a raíz de querer estar más cerca de mi hijo cuando era pequeñito y el trabajo que yo tenía en ese entonces no me lo permitía y tampoco me hacía feliz ese trabajo”.

Luli Pampín. Luli Pampín. / Foto: Paloma Takahashi.

De la misma manera, Lucía compartió, “Yo estuve diez año en el conservatorio y cantaba y bailaba con mi hijo y yo veía lo que despertaba en él y eso me parecía muy hermoso y pensé en hacerlo para los demás niños y realmente ha sido ir paso a paso porque empece grabando mi primer video con un caja de cartón que pinté con spray”. La artista apuntó que “con mucho trabajo, amor y dedicación su proyecto ha ido creciendo”. Acerca de su gira por México, “Luli” se presentará el 21 de abril en el Teatro Morelos en Toluca, Estado de México, el 23 de abril en el Auditorio Metropolitano de Puebla y el 24 de abril en el Pepsi Center en la Ciudad de México.

Lucía busca hablar de temas importantes que son fundamentales para los niños

En esta gira “Luli Pampín” explicó que presentará muchas canciones, personajes y hablará de temas como la importancia de la higiene y el bullying. Para saber más del show que trae a México, “Pampín” dijo, “Mi show se llama Bienvenidos y en este espectáculo presento a mi personaje para que el público lo pueda conocer a fondo. Me acompañarán bailarines y personajes que hablan mucho de la imaginación y también habrá un personaje que escribí por una experiencia que viví trabajando con niños y habla del bullying”.

Luli Pampín. Luli Pampín. / Foto: Paloma Takahashi.

En el mismo sentido, “Luli Pampín” mencionó del público mexicano lo siguiente, “No tengo palabras para describir el recibimiento del público mexicano y fue maravilloso escuchar a la gente gritar de emoción mientras me esperaban”. También la youtuber quien cuenta con más de 10 millones de suscriptores mencionó, “Cuando uno comienza con un proyecto no se imagina hasta que punto va a llegar y lo único que sé es que cuando inicié tenía muchísima ilusión y mucho amor. Nunca supe en que iba a resultar solamente que lo hice con mucha dedicación y con constancia y creo que esa es una de las grandes claves del éxito”.

Luli Pampín. Luli Pampín. / Foto: Paloma Takahashi.

Finalmente la cantante y bailarina señaló que “cada paso de baile, cada cosa que dice está muy pensado y cuidado para que pueda ser apto para los niños”. De su traje de heroína “Luli Pampín” contó que a ella le gusta mucho el anime y el manga y que se inspiró en “Sailor Moon” para diseñar su traje actual. “Empecé siendo una bailarina de una cajita musical pero poco a poco me he ido convirtiendo a través de mis trajes en una superheroína que demuestra fuerza y que si viene un monstruo no vamos a tener miedo”, concluyó la creadora de contenido.