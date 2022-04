Nil Moliner y Yera fusionan los ritmos de España y Colombia para crear Meneito

“Meneito” es el más reciente sencillo del cantante y compositor catalán Nil Moliner y en entrevista con Publimetro el artista expresó, “Meneito es una canción con muchas pinceladas latinas y es una canción muy bailonga, hecha para bailar y pasarla bien y con muchos ritmos tropicales”. En este sencillo Nil contó con la colaboración del cantante colombiano Yera y de eso dijo, “Admiro mucho a Yera y es como un hermano entonces estoy muy feliz de que esté en esta canción que la gente está haciendo suya y por esto estoy muy feliz”.

Del proceso de composición de “Meneito” el artista compartió que “fue un proceso muy bonito ya que la fue escribiendo por partes”. “Un trocito salió en las Islas Canarias con mi amigo Dany Romero y después la terminé yo en mi mundo y fue increíble porque cuando se la mandé a Yera él puso su granito de arena en su verso y que aporte él su magia es algo que me hace mucha ilusión”, platicó Nil. Como dato, “Meneito” será el primer sencillo que pertenezca a su tercer álbum de estudio.

Nil estará de gira en los próximos meses

“Meneito es una canción en la cual le estás hablando a una persona y la estás invitando a bailar a mover el cuerpo y a gozar la vida que todo pasa muy rápido”, compartió el artista. Acerca de su tercer disco el joven mencionó que todavía no sabe nada y que está buscando inspirarse este año para crear el concepto del disco. “No me gusta cerrarme a ningún estilo en concreto y me gusta ser libre en la música y para mí la música es un juego y quiero respetarlo y no me gusta ponerme etiquetas, entonces voy a hacer lo que me apetezca en este nuevo disco”, dijo Nil.

Finalmente, de su gira musical llamada “Nuestra locura American Tour” Nil platicó, “Lo que estoy viviendo es una auténtica locura pero no solo mía y es también de la gente que me sigue y viene a los conciertos y por eso lo considero una locura totalmente compartida y el poder estar en Latinoamérica para mí es una auténtica locura”. Con este tour musical el cantante se presentará en Chile, Argentina, Perú, Colombia, México, Los Ángeles, Nueva York, Miami y Madrid.