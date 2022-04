“Las estrellas bailan en Hoy”: estos son los primeros concursantes confirmados

La nueva temporada del programa de baile “Las estrellas bailan en Hoy” ya tiene fecha de estreno. Desde este 2 de mayo, 11 celebridades demostrarán su talento en la pista ante los ojos de un jurado exigente y de un público que espera el máximo desempeño.

Los primeros concursantes del reality show de Televisa fueron confirmados. Entre estos se destaca el actor Alex Durán, quien aceptó el reto de sumarse a la competencia con la promesa de dar el máximo de sí. “Acepté, primero, porque nunca he estado en un reality show, no sé si el baile sea lo mejor porque no soy bailarín. Vengo a darlo todo; 1,98 metros de puro poder”.

El famoso de “El dragón” se mostró entusiasmado por este proyecto al tiempo que siguió hablando de su faceta más personal. “Soy un papá soy un esposo, un gran amigo, soy demasiado bueno a veces”, agregó antes de contar su historia de superación y los logros que ha tenido a pesar de las adversidades y de las dudas de su entorno más cercano, incluso sus padres. “Las oportunidades no nacen, se hacen”.

Otra famosa que se suma a Las estrellas bailan en Hoy es Olivia Collins. “Me considero una mujer empoderada, independiente, fuerte, aguerrida”, expresó la actriz quien además advirtió tener un carácter fuerte”.

Collins además describió a su pareja de baile ideal en la competencia. “Primero que nada debe tener actitud de ganar porque yo voy a ganar”, quien se ha destacado en telenovelas como “Reto a la vida”, “SOS Me estoy enamorando”, “Soñar no cuesta nada” y “Te sigo amando”.

Galilea Montijo, quien repetirá como anfitriona del reality show, además confirmó la participación de Lis Vega. La famosa se describió como una mujer muy apasionada, con el arte como su principal prioridad desde que era pequeña. “El baile es lo que más me ha gustado hacer en mi vida. Desde chiquita vengo de una cuna de un padre que para mi es el mejor bailarín del mundo. Tengo muchas ganas de bailar”, expresó la cubana quien no dejó de agradecer su regreso a Mexico.

Le acompañará el productor y cantante Raymix, quien dijo haber aceptado el reto del reality show pese a que el baile no es su fuerte, pero que le encantaría aprender. El ingeniero mexicano llegó incluso a contar con una estadía especial en la agencia espacial estadounidense NASA, pero decidió dejar su profesión para dedicarse a la música. “Empecé a hacer canciones para distraer mi mente”, recordó el intérprete de “Llámame”.

Galilea Montijo repetirá como anfitriona, al igual que Andrea Legarreta y Latin Lover como jueces. Lolita Cortés estará ausente en esta tercera temporada de Las estrellas bailan en Hoy, debido a su ajetreada agenda de compromisos con una nueva obra y una gira. “Va a ser muy complicado para mí, voy a estar saliendo de México, de gira con la Masterclass, la verdad es que no nos rindió el tiempo”.