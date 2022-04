Nuevo escándalo de las Kardashian: Blac Chyna apunta contra la familia más famosa

La controversia no abandona al clan Kardashian, consideradas de las familias más famosas del espectáculo. Esta vez enfrentan una demanda polémica iniciada por Blac Chyna, expareja de Rob Kardashian, quien acusa a las famosas de difamarla inventando eventos conflictivos para cancelar el reality Rob and Chyna y así acabar con su carrera televisiva en 2016.

La exmodelo y empresaria, cuyo nombre real es Angela Renée White, subió al estrado en el tercer día del juicio ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, donde contestó algunas preguntas sobre su relación con el único hijo de Kriss Jenner y la serie de telerrealidad transmitida por la cadena E! En esta declaración aclaró que recibió un pago por lo que creía era el pago de la filmación y no por la cancelación de dicho reality.

“¿Por qué iba a firmar una tarifa de muerte por mi programa número uno?” cuestionó la propietaria de Lashed Cosmetics quien tiene un hijo de 9 años con el rapero Tyga, y su hija llamada Dream, de 5 años, fruto de su relación con Rob Kardashian. También agregó que su abogado no la incluyó en las negociaciones del contrato por lo que no estaría al tanto de esos detalles, citó Daily Mail.

Michael Rhodes, abogado de las Kardashian-Jenner, aseguró que Chyna “quería estar asociada con las Kardashian y haría o diría cualquier cosa para ser parte de esta familia”. El jurista además recordó que la famosa y su pareja protagonizaron un fuerte altercado en la casa de Kylie Jenner durante la preparación de la segunda temporada del famoso realiry The Kewwping with the Kardashian. La entonces pareja no dejaba de gritarse hasta que el novio de Kris Jenner, Corey Gamble, se interpuso para calmar la tensión.

El abogado además dijo que E! dudó de renovar la segunda temporada ya que la pareja parecía “desviada” y había recibido recibido denuncias de abuso físcio entre ellos. “Esta relación estaba plagada de problemas y el entorno estaba mu preocupado más por la relación que por el estado del reality show, citó el diario estadounidense. Finalmente se canceló la serie debido a que Rob y Chyna cancelaron el compromiso y se separaron en febrero de 2017.

La abogado de Chyna apuntó contra Kris Jenner, quien con la ayuda de sus hijas, se dispuso a cancelar “Rob & Chyna " a pesar de que Rib quería que continuara, lo que le costó millones de dólares a la empresaria como resultado. Kris, por su parte, testificó que como productora ejecutiva de la serie negoció con E! un pago de $92,500 para cada uno por cada episodio en la primera temporada, más un tarifa adicional de 200,00 dólares que se destinaría para cuentas de ahorro para la pequeña Dream.

En el juicio Kris Jenner sacó a relucir detalles preocupantes de la relación, como la vez que protagonizaron una violenta pelea justamente el día que se anunció la segunda temporada de su programa. “Un amigo vio a la señorita White ponerle una pistola en la cabeza a Rob”, declaró el abogado, citó Daily Mail. En otro momento, la exstripper también puso un cable de teléfono alrededor de su cuello e intentó ahorcarlo.