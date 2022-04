Shakira y Rauw Alejandro lanzan Te Felicito, su tan esperada colaboración

Desde hace unos días la cantante colombiana Shakira anunció que sacaría un nuevo sencillo con Rauw Alejandro y esto causó mucha emoción y expectativa entre sus seguidores. “Te Felicito” es el nombre de la canción que Rauw y Shakira ya estrenaron junto con un video en el cual el cantante puertorriqueño es un robot. Por los comentarios en las redes sociales se puede saber que esta canción ha sido muy bien recibida por el público.

Aquí la letra de “Te Felicito”:

Por completarte me rompí en pedazos,

Me lo advirtieron, pero no hice caso,

Me di cuenta que lo tuyo es falso,

Fue la gota que rebalsó el vaso,

No me digas que lo sientes,

Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes,

Te felicito, qué bien actúas,

De eso no me cabe duda,

Con tu papel continúa,

Te queda bien esе show

Te felicito, qué bien actúas,

Dе eso no me cabe duda,

Con tu papel continúa,

Te queda bien ese show,

Te felicito, qué bien actúas,

Esa filosofía barata no la compro,

Lo siento, en esa moto ya no me monto,

La gente de dos caras no la soporto,

Yo que ponía las manos al fuego por ti,

Y me tratas como una más de tus antojos,

Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos,

Los tengo rojos de tanto llorar por ti,

Y ahora resulta que lo sientes,

Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes,

Te felicito, qué bien actúas,

De eso no me cabe duda,

Con tu papel continúa,

Te queda bien ese show,

Te felicito, qué bien actúas,

De eso no me cabe duda,

Con tu papel continúa,

Te queda bien ese show,

Te felicito, qué bien actúas (Ey, dice, Ra-Rauw),

Hablándote claro, no te necesito (Yeah),

Perdiste a alguien auténtico (Ah),

Algo me decía por qué no fluiamo’ (Wuh),

Te va a picar cuando recuerde’ cómo nos comíamo’ (Yah),

Como ante’ (Ey) Tú de espalda apoyándote del volante (Ey),

Quemando el tranquilizante,

No te bloqueé de las rede’ pa’ que vea’ la otra en la Mercede’ (Yah),

No me cuente’ más historia’, no quiero saber,

Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver,

Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien,

Te felicito, qué bien actúas,

De eso no me cabe duda,

Con tu papel continúa,

Te queda bien ese show,

Te felicito, qué bien actúas,

De eso no me cabe duda,

Con tu papel continúa,

Te queda bien ese show,

Te felicito, qué bien actúas