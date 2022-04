aespa hace su debut en Coachella 2022 como parte de “Head In the Clouds Forever” de 88rising

El pasado sábado 23 de abril, el grupo femenino de k-pop, aespa conformado por Karina, Giselle, Winter y Ningning, hizo su debut en el segundo fin de semana del Festival de Música y Artes del Valle de Coachella, edición 2022, llevado a cabo desde el Empire Polo Club en Indio, California, donde incluso estrenaron una nueva canción.

aespa hace su debut en Coachella 2022 y estrenan nueva canción. / Foto: Facebook

aespa hace su debut en Coachella 2022

La agrupación, se presentó en el set titulado “Heads In The Clouds Forever” del colectivo 88Rising, donde presentaron sus mayores éxitos tales como “Savage”, “Next Level” y “Black Mamba” y para sorpresa de todos, una nueva canción titulada “Life’s Too Short”, que será incluida en el próximo material discográfico del grupo.

Cabe recalcar que el mismo colectivo, un fin de semana anterior fue el encargado de llevar hasta los Estados Unidos a 2NE1 con las miembros originales Park Bom, Minzy, CL y Dara, donde casi 7 años después presentaron ‘I Am The Best’, el sencillo con el cual alcanzaron la fama mundial.

Park Bom, Minzy, CL, Dara. 2NE1 se reunió en el festival Coachella 2022 y cantan ‘I Am The Best’. / Foto: AP (Amy Harris/Amy Harris/Invision/AP)

Cabe recalcar, que aespa debutó en noviembre de 2020 en plena crisis sanitaria mundial, bajo la compañía discográfica surcoreana SM Entertainment, con el sencillo ‘Black Mamba’. Por otro lado, este es el más reciente grupo femenino de la disquera seguido del debut de Red Velvet en 2014.En octubre de 2021, estrenaron su mini álbum debut el cual consta de 6 temas en total y se espera que en este año, un nuevo disco vea la luz.

La agrupación también cuenta con 4 avatars, una para cada miembro, aunque las propias integrantes han revelado que son 8 en total, debido a que sus avatars se encuentran el el mundo virtual, mismos que también pueden ser apreciados en conciertos y presentaciones en vivo, para remarcar, son el primer grupo surcoreano en hacerlo y se cree que abrirán paso para otros artistas en el mundo de la inteligencia artificial.