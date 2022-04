Irina Baeva a un paso del altar dio detalles de su vestido de novia

Suenas las campanas de boda para los actores Irina Baeva y Gabriel Soto, quienes conforman una de las parejas más seguidas de la farándula. Todo parece indicar que inició la cuenta regresiva para que ambos se den el sí y formalicen el compromiso que anunciaron a finales de 2020.

Tras postegar la ceremonia en varias ocasiones debido a la pandemia y su agenda de trabajo, todos esperan la llegada de ambos al altar y el saber cómo lucirá la actriz de origen ruso con su traje de novia. La famosa, quien recientemente protagonizó “Amor dividido” junto a su pareja, dio detalles del hermoso vestido que lucirá en este día especial.

Pronovias es la firma elegiada por la futura señora Soto para que diseñe el traje. “Ellos harán mi vestido de novia, así que más inspirada y emocionada imposible”, expresó la rubia en sus redes sociales. Para la boda usaría más de un traje.

Irina y Gabriel robaron miradas en Barcelona España, durante el reciente show Pronovias, que dio un vistazo a las últimas tendencias sobre celebración de bodas. El galán de telenovelas se lució con un traje azul oscuro y ella con un vestido estilo corsé en tierno color rosa.

Según dejó ver la actriz en sus redes sociales inició un viaje pre luna de miel en un lujoso crucero a través del mar Mediterráneo. En las imágenes mostro un par de copas con champaña y una vista increíble del atardecer y mar desde su habitación.

Sus fanáticos no dejaron de elogiar su felicidad además del estilo que ambos famosos muestran en cada publicación, donde lucen más enamorados que nunca. “Barbie Irina y Ken Gabriel, ustedes son personas hermosas inside and out, que viva el amor”, “Eres una hermosura de mujer, bendiciones para los dos” y “Los amooo y estamos muy emocionados también”.

La pareja anunció su compromiso en medio de un año de pandemia. Soto entregó el anillo a su novia en un una romántica velada, entre emoción y los nervios. Ambos se encontraban en un lujoso hotel locación de la telenovela, también dedicados a temas de bodas, lunas de miel, peticiones de mano, entonces tenían todo lo necesario para hacer una cena especial. Era una cena por su cumpleaños y no se lo esperaba, recordó Soto.