Jawy Méndez olvida a Manelyk y se muestra con nueva novia

Jawy Méndez y Manelyk González formaron una de las parejas más mediáticas tras su participación en el reality show Acapulco Shore y anunciar con bombos y platillos su compromiso. La historia de amor terminó de la manera más abrupta y polémica debido a las acusaciones de infidelidad por parte de la influencer.

El tiempo parece haber curado las heridas, al menos en Jawy quien se ha dado una nueva oportunidad en el amor. Sus fanáticos quedaron asombrados cuando el cantante compartió en sus historias de Instagram imágenes con una mujer que muchos aseguraron es su nueva conquista.

De acuerdo con lo señalado por Las Estrellas TV, citando al canal de Youtube Vaya Vaya Tv, el reguetonero estrena romance con uja joven llamada Andrea, quien al parecer le ha hecho olvidar a Manelyk, con quien estuvo a punto de llegar al altar.

“Derramando miel, corazones por todos lados, muy contento y enamorado, va viento en popa el romance”, escribió Jawy junto a la imagen compartida donde se apreciaría parte de su casa, especialmente del refrigerador de su cocina que está decorado con varias fotografías de su nueva pareja, destacó el medio mexicano. El nuevo romance también habría sido comentado por varios excompañeros de Acapulco Shore con quien Jawy mantiene amistad.

La historia de amor ente Jawy y Manelyk no terminó en los mejores términos. Incluso la influencer, quien se prepara para participar en el reality Las estrellas bailan en Hoy, admitió que ha evitado los reencuentros con sus excompañeros de Acalpulco Shore, cuya amistad se vio afectada tras el rompimiento con su expareja.

“Yo siento que él sentía que estaba soltero todavía, hizo muchas cosas que al final, como yo tenía una imagen de celosa, loca, posesiva, yo en mi vida real pensé en ser cool pero eso se me salió de las manos y eso dio más espacio, más libertad de lo que se debería, yo me hacía la tonta en muchas cosas porque no quería ser la loca, me engañó, sí, 83.000 veces”, dijo a De primera mano.

Luis Alejandro Méndez, nombre real de Jawy, también dio su versión sobre la ruptura y los comentarios negaticos de Manelyk. “Mis planes con Maneluk, ella los terminó más bien.. yo encuentro un aprendizaje de todo esto, sí que la pasé y la estoy pasando muy mal, es un desequilibrio, el amor es el sentimiento más bonito y el más horrendo cuando pasa lo malo”, dijo el programa Los 40.