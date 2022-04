Natalia Téllez sorprende con fotos sexys tras ser madre

La presentadora de “Netas divinas”, Natalia Téllez, se ha mostrado al público en todas sus facetas: amiga, profesional, madre y más recientemente su versión más sensual, con una candente sesión fotográfica apenas dos meses después de dar a luz a su hija Emilia.

La mexicana sorprendió a los más de cuatro millones de seguidores que acumula en Instagram con una sesión de fotos con muy poca ropa. “Wow !!!! Beautifull”, “Eres la niña más bonita”, “Qué hermosa”, y “es eso!!! Jajaja Ángela se ve super sexy!”, fueron algunos de los mensajes de los admiradores.

Otro en reaccionar fue su pareja Antonio Zabala, quien sumó elogios a la conductora mexicana, además de famosos como Jesús Zabala, Pedro Prieto y Cristel Klitbo. “Ángela” escribió la famosa junto a un emoji de corazón, en alusión a la voz que se suele escuchar en el programa que comparte junto a Consuelo Duval, Gloria Calzada y Daniela Magun.

Natalia Téllez dio a luz a su pequeña Emilia en febrero de 2022, un acontecimiento que compartió con los admiradores. La “neta divina” se sinceró además sobre los cambios en su cuerpo y la experiencia como mujer. Destacó el tamaño de sus pechos como resultado de la lactancia y su apreciación sobre esa parte de su físico.

“Es que crecieron considerablemente. Nunca conviví con ellas porque nunca las encontré hasta que empecé a producir leche y ahora toda mi vida depende de mis pechos”, exclamó la famosa en el programa Netas divinas. Al mismo tiempo, aseguró que la maternidad la ayudó a “redescubrir su cuerpo”.

“Ya soy madre, tengo una cría, estoy lactando, si algo fluye no es la energía, es mi leche”, dijo entre risas en su regreso al programa transmitido por Unicable. Ante las preguntas de sus compañeras en el set, la famosa habló de la experiencia de la maternidad. “Nunca he sido más feliz, nunca he tenido más miedo, nunca he tenido más chichis señores. Creo que estas mujeres y el discurso de la maternidad que es lo más hermoso, que lo es, que también es fuerte, dolorosa, cansada y más que nunca pienso que tiene que ser una decisión muy personal porque cuando veo la cantidad de chamba y amor eterno que lleva. es un camino para siempre”.