The Killers se reencontró con el público mexicano en Monterrey

La banda “The Killers” regresó a México con su gira musical llamada “Imploding The Mirage Tour”. Desde hace cuatro años que esta banda estadounidense originaria de Las Vegas, Nevada no se presentaba en tierra Azteca. Acerca de los conciertos que “The Killers” tiene programado dar en Mexico son cuatro fechas en las que la banda sorprenderá a sus fanáticos con la promoción de su disco “Imploding the Mirage”, el cual fue lanzado en 2020.

En cuanto a las fechas de sus conciertos, el 26 y 27 de abril la Arena Monterrey será testigo de la reunión del público mexicano con los intérpretes de “Human”. El viernes 29 de abril la agrupación liderada por Brandon Flowers tocará en el Foro Sol en la Ciudad de México. Mientras que el 1 de mayo el Estadio 3 de marzo en Zapopan, Guadalajara recibirá a los fans de “The Killers”.

Una de las bandas rock más consolidadas regresa a México

Relacionado con el concierto del día de ayer en Monterrey, la banda sorprendió a sus fanáticos regios. Como dato, hace cuatro años que “The Killers” no se presentaba en aquel estado y por ello el reencuentro musical fue aún más emotivo. Cabe mencionar que los intérpretes de “Mr. Brightside” como todas las demás bandas tuvieron que cancelar sus giras debido a la pandemia de 2020. Y es por ello que apenas este año anunciaron la gira de su sexto disco.

En 2021 la banda lanzó su séptimo álbum de estudio nombrado: “Pressure Machine and Keuning’s return”. En este disco la agrupación estrenó canciones como: “Runaway Horses”, “In Another Life”, “The Getting By” y “Terrible Thing”. Es preciso mencionar que apenas “The Killers” estrenó la canción “The Getting By II” y su video musical.