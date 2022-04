Yuridia sorprende con nuevo look: así reaccionaron los fanáticos

¿Bótox o cirugía estética? La cantante mexicana Yuridia llamó la atención en las redes sociales donde mostró su rostro cambiado, lo que motivó muchos rumores entre los usuarios de Instagram donde la exalumna de La Academia suma miles de seguidores.

Sus pómulos y facciones más marcadas, además de los labios gruesos, sorprendieron a varios fanáticos que incluso la compararon con la intérprete peruana conocida como La Tigresa de Oriente. “Aquí pensando que a mi teléfono le hace falta un cobertor San Marcos de tigre”, expresó junto a la imagen compartida en sus historias 2.0.

Otros desestimaron los comentarios al percartarse de que todo se trató de un simple filtro o efecto muy popular en las redes sociales, algo que muchos famosos utilizan para darle un tono jocoso a sus publicaciones. “Eres una mujercita muy hermosa” y “Qué hermosa te ves”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los fanáticos.

Yuridia sigue triunfando en la música. Instagram @yuridiamusic

Algunos fanáticos aprovecharon la publicación para comentar los rumores sobre la llegada de la cantante al reality show La Voz Azteca, compartierdo el jurado junto con otros famosos como HaAsh y David Bisbal. También se comentó la participación de Joss Favela, pero este formó parte del jurado de La Voz Kids, programa que estrenó temporada este 25 de abril.

Luego de la competencia de canto La Academia, el éxito llegó de manera vertiginosa, pero la joven de Sonora insiste en que mantiene la esencia. “Trato de conservar eso que tenía antes de llegar aquí, de ser una persona normal que se preocupa por su familia, que es medio rebelde a veces, que hace lo quiere, porque así me dijeron mis papás que tenía que ser”, dijo en pasada entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Los inicios en la música sucedieron de manera casual, luego de una apuesta que le hizo su padre. “Él me dijo que daría 40 dólares por cantar, para mí esa cantidad entonces era bastante, que era independiente... dije que iba a ser un casting y ver qué pasaba. Fui, y me convertí en cantante, nunca volví a mi casa y mi papá nunca me pagó los 40 dólares”, recordó entre risas.