Avatar 2 ya tiene nombre y fecha de estreno

Acorde con la cuenta oficial de Instagram de CinemaCon, en el evento de cine los directivos de Disney revelaron el título oficial de “Avatar 2″. “Avatar: The Way of Water” será el nombre de la nueva cinta de James Cameron que se estrenará el 16 de diciembre de este año. En el evento James Cameron, el creador de “Avatar” apareció de forma virtual previo a la proyección del primer teaser de “Avatar 2″.

Cabe mencionar, fue Cameron quien presentó el teaser de la secuela de “Avatar” y quien reveló el esperado nombre de la película. La primera cinta se estrenó en 2009 y fue protagonizada por los actores Zoe Saldaña como “Neytiri” y Sam Worthington como “Jake Sully”. El CinemaCon se llevó a cabo en Las Vegas, Nevada y en este evento también se proyectó un adelanto de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

La secuela de “Avatar” sucederá 13 años después

Es importante precisar que el público podrá ver el tráiler de “Avatar: The Way of Water” hasta el 6 de mayo y será parte de los cortos de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Aunque han pasado 13 años desde el estreno de la primera parte de “Avatar”, en la actualidad esta película sigue siendo considerada como la más taquillera de la historia. Conforme con Cameron habrá tres películas más de “Avatar”.

Finalmente, debido a que ya han pasado mucho años del estreno de “Avatar”, a partir del 23 de septiembre la película volverá a los cines. Acerca de los detalles que Cameron reveló de la nueva cinta, el cineasta dijo que contiene “efectos visuales más realistas”. “Quería que nuestro regreso a Pandora fuera algo realmente especial. Cada toma está diseñada para la pantalla más grande, la resolución más alta y el 3D más inmersivo disponible”, dijo el cineasta en el evento.